Özel: 1 Mart Tezkeresi geçmiş olsaydı bugün Türkiye'de 6, belki çok daha fazla ABD üssü olacaktı

Nebil Özgentürk'ün çektiği "1 Mart 2003 Direnişi" adlı belgeselin gösterimi, Mamak Belediyesi Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Belgesel gösterimine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, CHP'li milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Özgür Özel, "İyi ki yapılmış bir iş. Tabii çok zor bir konu. Kapalı oturumda yapılmış bir meselenin belgeselini yapabilmek ve halen daha da siyasi sonuçları olan ve olmasından ürkülen bir tutum üzerine yapılan bir belgesel. Biz bu hafta bir kez daha 1 Mart oylamasının bütün tutanaklarının, tüm eklerinin aleniyet kazanması için bir teklifte bulunacağız. Bu bir kez daha oylanacak. Emin olun bir kez daha reddedilecek. Çünkü mesele tabii parlamento tekniği açısından ve gündelik kullanımla aradaki farklardan dolayı biraz anlaşılması güç hale gelebiliyor. Örneğin oylama gizli oylama değil. Oylama tezkere olduğu için işari oylama. Ancak bu oylamanın işari olduğunda kimin ne oy kullanacağı bilinmeyeceği için oylama 20 AK Parti milletvekilinin önerisiyle önce açık oylamaya dönüyor. Meclis Başkanı açık oylamanın şeklini sorunca da elektronik yapalım diyorlar. Böyle olmasa pusula olmaz. Böyle olmasa bakanlar vekaleten oy kullanmaz. Meclis içtüzüğüne baktığınızda oylamanın AK Parti tarafından açığa çevrildiği ve ardından da pusulaların da kabul edildiği ve vekaleten oy kullanıldığı için elektronik bir açık oylama yapıldı" ifadelerini kullandı.

1 Mart Tezkeresi'nin yapıldığı günün bugünlerde ABD ve İsrail tarafından bir başka Müslüman ülke olan İran'a yapılan saldırılara denk geldiğini söyleyen Özel, "Yine uçaklar, yine havadan bombardıman. Rejim değişikliği göze bile alınabilecek kara harekatı ve yine dünya kadar masumun kanı dökülecek. Irak'ta nükleer silahları vuracaklardı. Başka yerde narkoterörü durduracaklardı. Şimdi İran'ın güya elindeki nükleer kapasiteyi ortadan kaldıracaklar. Ama sonuçta bir ülkenin geleceğine ilişki kararları o ülkenin halkının vermesi yerine İsrail'in ve Amerika'nın vermesine olanak sağlayan bir durumdayız. Ve burada yine dönüp baktığınızda Irak'ın işgali sırasında kim ne diyordu? Bugün İran'ın işgaline ya da İran'da rejim değiştirilsin umuduyla yapılan tarihin en büyük hava hakaretı adına kim ne tepki veriyor derseniz aslında saflar değişmemiş ama bazı saflarda saflaşma olmuş. Belki bugün Irak'a getirildiği gibi İran'a karşı benzer bir tezkere getirseniz Türkiye'ye bu sefer buna Mecliste hayır diyecek saflar yine değişmemiş. Hayır diyecek bir CHP var. Ama AK Parti grubunun içinde buna hayır diyecek kimseyi bulabilir misiniz? 2002'deki gibi 100 tane altın adam oradan bulunur mu? Vatansever bulunur mu? İşte meselenin orası çok şüpheli" diye konuştu.

"1 Mart Tezkeresi geçmiş olsaydı bugün Türkiye'de en az 6, belki çok daha fazla Amerikan üssü olacaktı"

1 Mart Tezkeresi kabul edilseydi Türkiye'nin fiilen işgal altında olacağını söyleyen Özel, "1 Mart Tezkeresi geçmiş olsaydı bugün Türkiye'de doğusunda ve güneydoğuda en az 6, belki çok daha fazla Amerikan üssü olacaktı. Fiilen ülke işgal altında olacaktı. O gün Irak bahane edilmişti. Sonra Suriye bahane edilecekti. Sonra İran bahane edilecekti ve Amerika burada kalıcı olarak duracaktı" dedi.