İran Dışişleri Bakanı Erakçi yanıtladı: ABD ile anlaşma mümkün mü?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerikan ABC televizyonuna verdiği röportajda, ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ülkedeki son gelişmelere ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İranlı Bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın "saldırılara karşılık vermemesi" gerektiği yönündeki sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruya yanıt olarak, "Kendimizi savunuyoruz ve kendimizi savunmak için her türlü meşru hakkımız var. Yaptığımız şey öz savunma eylemidir. ABD Başkanına 'başka bir ülkeye karşı herhangi bir saldırganlıkta bulunmayın' denmeli. Kimse bize kendinizi savunma hakkınızın olmadığını söyleyemez. Kendimizi savunuyoruz, ne gerekiyorsa yapıyoruz ve halkımızı savunmak için kendimize bir sınır koymuyoruz." diye konuştu.

Saldırıların İran askeri altyapısına ne kadar zarar verdiğine dair sorusuna Erakçi, "Şüphesiz bazı komutanlarımızı kaybettik, bu bir gerçek ve isimleri zaten açıklandı ancak bir diğer gerçek de askeri kapasitemizde hiçbir şey değişmedi." şeklinde yanıt verdi.

İran'ın saldırılara karşılık verme hızının, 2025'te İsrail ile yaşanan 12 günlük savaştakinden daha yüksek olduğunu belirterek, "Yani ordumuz yerinde. Ülkemizi savunacak kadar yetenekliler. Hatta, 12 günlük savaşa kıyasla, nitelik ve nicelik açısından daha hazırlıklı ve yetenekliler. Daha iyi bir konumdalar. Ve şimdiye kadar nasıl davrandıklarını gördünüz." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD ile müzakere yoluyla bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olup olmadığına dair soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Şöyle söyleyeyim ve bu soruyu siz cevaplayın. Son 12 ayda ABD ile iki kez müzakere ettik ve her iki durumda da müzakerenin ortasında bize saldırdılar ve bu bizim için çok acı bir deneyim oldu. Barışa, diplomasiye, müzakereye karşı olanlar, diplomasinin iyi gittiğini anladıklarında bunu bozmaya karar verdiler ve medyada İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde bir provokasyon oluşturdular. Bize karşı birçok suçlama ve dezenformasyon ürettiler. Sonunda istediklerine ulaştılar. Trump'ı kışkırttılar, ve bize sebepsiz ve haksız yere saldırması için ikna ettiler."