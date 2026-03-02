Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
MSÜ adaylarının dikkatine: Temel soru kitapçığı yayımlandı
İstanbul'da şubat ayı enflasyonu belli oldu: İTO verileri açıklandı
Hamaney'in görevini yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu
4 ilde daha 71 bin 799 aile ev sahibi oluyor!
TBMM'de yoğun hafta: İşte Genel Kurul haftalık çalışma takvimi
Beyanname dönemi başladı: İşte 10 soruda kira beyannamesi
Türkiye'de bir ay sonra '5G'li hayat' başlayacak
Şubat verileri açıklandı: İşte markette en çok zamlanan ve düşen ürünler
Doğal gaz ve elektrik faturalarında nakdi destek gündemde!
Üniversitelerde 'denklik' ve 'yatay geçiş' kuralları güncellendi
Elektrikte yerli sayaç dönemi: 50 milyon sayaç değişecek!
CİMER'e teşekkür yağdı: MEB'in Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama: Suça karışmayanlar dönüyor!
İran doğruladı: Ali Hamaney öldürüldü
Trump, İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü duyurdu
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
'5 ülkeye uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi'
2 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

2 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Haber Giriş : 02 Mart 2026 00:01
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" buluşmasına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve "Sigarasız Köy" Tazlar köyünü ziyaret edecek, "Yeşilay Haftası Buluşması, "İftara 5 Kala Programı", teşkilat iftarı ve Emirdağ sahur programına katılacak.

(Afyonkarahisar/14.30-23.15)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Osmaneli ilçesindeki Sakarya Salonu'nda iftar programına iştirak edecek.

(Bilecik/18.59)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek halk iftarına ve gençlik buluşmasına katılacak.

(Viyana)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hafıza ve Hakikat: 28 Şubat ve Dezenformasyonlar Paneli"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında Sırbistan'ı ağırlayacak.

- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(İstanbul/21.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, Manisa FK-Arca Çorum FK maçıyla sona erecek.

(Manisa/20.00)

3- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'deki ilk çeyrek final maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Göztepe karşılaşacak.

(İstanbul/17.00)

