Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
İstanbul'da lisede bıçaklı saldırı: İki öğretmen ve bir öğrenci yaralı
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Güvenli liman talebi arttı, altın yükselişte
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
Bakan Yumaklı: Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerin tarımsal üretimin girdi unsurlarına olası etkilerini, sektör temsilcileriyle koordinasyon içinde yakından takip ettiklerini açıkladı.

02 Mart 2026 14:53
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından bölgesel gelişmelerin tarımsal girdilere etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerin başta gübre olmak üzere tarımsal üretimin girdi unsurlarına olası etkilerini, sektör temsilcileriyle birlikte koordinasyon içerisinde yakından takip ettiklerine işaret eden Yumaklı, "Gübrede ülkemizin mevcut stokları yeterli seviyede olup, arz güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değildir. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

