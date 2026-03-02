KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
YKS başvurularında son gün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için bugün son gün. Adaylar, bu gece yarısına kadar ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulamasından başvuru işlemlerini yapabilecek. Sınav heyecanı ise 20-21 Haziran'da yaşanacak.

YKS başvurularında son gün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru sürecinde sona gelindi. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için geri sayım başladı. Sınava başvuru yapmak isteyen adaylar için bugün son gün.

Bu gece yarısına kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden başvuru işlemleri yapılabilecek.

Başvurular; ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreyle gerçekleştirilebilecek. Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-YKS Kılavuzu'ndan ulaşabilecek.

Sınavlar 20-21 Haziran'da yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

YKS sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecek.

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS başvuruları için adaylara son gün hatırlatması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin bugün sona erdiğini hatırlattı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli adaylar, YKS başvuru işlemlerinde bugün son gün. Sınava girecek adayların 23.59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru işlemlerinizi kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Her birinize ayrı ayrı üstün başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

