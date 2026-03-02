Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Petrol fiyatlarında hızlı yükseliş, işte son fiyatlar
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Güvenli liman talebi arttı, altın yükselişte
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
MSÜ adaylarının dikkatine: Temel soru kitapçığı yayımlandı
İstanbul'da şubat ayı enflasyonu belli oldu: İTO verileri açıklandı
Hamaney'in görevini yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu
4 ilde daha 71 bin 799 aile ev sahibi oluyor!
TBMM'de yoğun hafta: İşte Genel Kurul haftalık çalışma takvimi
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında Ankara'da inşa edilecek konutların hak sahipleri yarın çekilen kura ile belirlenecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projede kura çekimi takvimi planlandığı şekilde devam ediyor.

Ankara'da yapılacak konutlar için de hak sahipleri yarın kura işlemleriyle belirlenecek. Toplamda 31 bin 73 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.

29 Aralık 2025-1 Mart arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa, Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye'de kura çekimleri tamamlandı. Böylece 75 ilde toplam 331 bin 833 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Kura çekimlerinde sona geliniyor

Bu haftanın takvimine göre yarın Ankara'da 31 bin 73, 4 Mart Çarşamba Muğla'da 6 bin 417, 6 Mart Cuma İzmir'de 21 bin 20 ve Hatay'da 13 bin 289 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Bu hafta 4 ilde 71 bin 799 konutun daha hak sahiplerini bulmasıyla 79 ilde 403 bin 632 konut için kura çekimi tamamlanacak.

