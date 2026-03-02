KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
İstanbul'da lisede bıçaklı saldırı: İki öğretmen ve bir öğrenci yaralı
İstanbul'da lisede bıçaklı saldırı: İki öğretmen ve bir öğrenci yaralı
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Güvenli liman talebi arttı, altın yükselişte
Güvenli liman talebi arttı, altın yükselişte
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu

Orta Doğu'daki artan bölgesel gerilimler ve küresel piyasalardaki oynaklık, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatlarına litre başına 65 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mart 2026 13:53, Son Güncelleme : 02 Mart 2026 13:54
Yazdır

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, pompaya yansıyacak ilk fiyat artışı LPG (otogaz) grubunda yaşanacak. 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarına litre başına 0,65 TL zam yapılması öngörülüyor.

Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle asıl büyük artışın önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında gerçekleşmesinin beklendiğini belirtiyor.

Üç büyük şehirde güncel fiyat durumu

İstanbul Avrupa Yakası'nda kurşunsuz benzinin litresi ortalama 58.34 TL'den, motorin 60.39 TL'den ve otogaz 30.29 TL'den satılıyor. Anadolu Yakası'nda ise fiyatlar ufak farklılıklar göstererek benzin için 58.18 TL, motorin için 60.23 TL ve otogaz için 29.69 TL bandında seyrediyor.

Başkent Ankara'da araç sahipleri benzinin litresine ortalama 59.28 TL, motorine 61.49 TL ve otogaza 30.17 TL ödüyor.

İzmir'de ise güncel fiyatlar benzin için 59.56 TL, motorin için 61.76 TL ve otogaz için 30.09 TL olarak pompaya yansımış durumda.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber