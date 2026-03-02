Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği

Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Petrol fiyatlarında hızlı yükseliş, işte son fiyatlar
Petrol fiyatlarında hızlı yükseliş, işte son fiyatlar
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Güvenli liman talebi arttı, altın yükselişte
Güvenli liman talebi arttı, altın yükselişte
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
MSÜ adaylarının dikkatine: Temel soru kitapçığı yayımlandı
MSÜ adaylarının dikkatine: Temel soru kitapçığı yayımlandı
İstanbul'da şubat ayı enflasyonu belli oldu: İTO verileri açıklandı
İstanbul'da şubat ayı enflasyonu belli oldu: İTO verileri açıklandı
Hamaney'in görevini yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu
Hamaney'in görevini yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu
4 ilde daha 71 bin 799 aile ev sahibi oluyor!
4 ilde daha 71 bin 799 aile ev sahibi oluyor!
TBMM'de yoğun hafta: İşte Genel Kurul haftalık çalışma takvimi
TBMM'de yoğun hafta: İşte Genel Kurul haftalık çalışma takvimi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 15 elektrik üretim santraline ocak ayı için 659 milyon 999 bin 999 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2026 11:35, Son Güncelleme : 02 Mart 2026 11:35
Yazdır
Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 15 santrale ocak için 659 milyon 999 bin 999 lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 46 milyon 200 bin lirayla en yüksek ödeme Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ, Baymina Enerji AŞ, Aksa Enerji Üretim AŞ, RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim AŞ, Enerjisa Enerji Üretim AŞ, Akenerji Elektrik Üretim AŞ, Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi, Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, İç Anadolu Doğalgaz Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ ile İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak.

Bu şirketleri, 43 milyon 218 bin 807 lira tutarında kapasite ödemesiyle Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ izliyor.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber