Petrol fiyatlarında hızlı yükseliş, işte son fiyatlar

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik benzeri görülmemiş ortak saldırılarının Ortadoğu'daki gerilimi keskin bir şekilde tırmandırmasının ardından, ABD WTI ham petrol vadeli işlemleri varil başına 75 doların üzerine çıkarak sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yüzde 10 artış gösterdi ve ardından yüzde 8'den fazla yükselişle işlem gördü.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise yüzde 6'ya yakın yükselişle varil başına 77,33 dolar seviyesine yükseldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI YAKINDAN İZLENİYOR

Piyasalar, küresel petrol sevkiyatının yaklaşık beşte birini karşılayan hayati bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki olası aksaklık riskini yakından izliyor. Tahran boğazın açık kaldığı konusunda ısrar ediyor, ancak nakliye şirketleri gemilerini hızla dar su yolundan uzaklaştırmaya başladı.

İran ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak ve Suriye dahil olmak üzere komşu ülkelerdeki ABD varlıklarına saldırılar düzenledi.

Bu arada, OPEC+ Pazar günü Nisan ayında günlük 206 bin varil üretim artışı konusunda anlaştı. bu da küresel talebin yüzde 0,2'sinden daha azını karşılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELEBİLİR

Petrol fiyatlarındaki ani yükseliş ve dolar kurundaki rekora yakın seviyeler akaryakıt fiyatlarında artışı gündeme getirebilir. Türkiye ekonomisi için hassas noktalardan biri olan petrol fiyatlarındaki artış, dezenflasyon sürecini de yakından ilgilendirdiği için atılacak adımların ihtiyatlı olması bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin 58,34 lira, Ankara'da 59,28 lira, İzmir'de ise 59,56 liradan satılıyor. Motorin İstanbul'da 60,39 lira, Ankara'da 61,49 lira, İzmir'de ise 61,76 liradan satışa sunuluyor.