ABD'ye ait birkaç savaş uçağı düştü, tüm mürettebat sağ kurtuldu

Kuveytli yetkililer kazanın ardından derhal arama ve kurtarma operasyonlarına başladı.

Operasyon kapsamında tahliye edilen tüm mürettebat, tıbbi tedavi için hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu açıklandı.

Kuveytli makamlar, sürecin yürütülmesi noktasında ABD ile koordineli olarak hareket etti.

Kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.