Abdullah Güler, 19 maddelik kanun teklifinin detaylarını aktardı
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 19 maddelik kanun teklifini açıklarken bedelli askerliğe zam geleceğini belirterek rakam verdi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 19 maddelik kanun teklifini açıklarken bedelli askerliğe zam geleceğini belirterek 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik bedelinin yüzde 25,2 artışla 417 bin TL'ye çıkartılacağını belirtti.
AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM'de açıklama yaptı.
Şu anda savaş ortamını sona ermesini dileyerek sözlerine başlayan Abdullah Güler, TBMM'ye verilen kanun teklifi ile ilgili savunma sanayi destekleme fonuna kaynak aktarılacağını belirterek şöyle konuştu:
"Botaş ve enerji güvenliği sürecinde vergi ve fon borçlarını Hazine'den alarak mali yapısını güçlendirmeyi planlıyoruz. Lüks tüketimle ilgili düzenlemeye gidiyoruz. Elmas için ÖTV kanunu listeye ekliyoruz Vergi oranı yüzde 20 olacak. 19 maddeden oluşan kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum."
BEDELLİ ASKERLİĞE YÜZDE 25,2 ZAM GELİYOR
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun kapsamında Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseleceğini ve buradaki kaynağın savunma sanayine aktarılacağının bilgisini verdi.
Böylece 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik bedeli, yüzde 25,2 artışla 417 bin TL'ye yükseltilecek.
Abdullah Güler, konuyla ilgili, "Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak." ifadelerini kullandı.
"VERGİ ADALETİ SAĞLANACAK"
Abdullah Güler, kanun teklifinde vatandaşları doğrudan etkileyen bölümlere şöyle değindi:
Vergi adaletini sağlamak, finansal piyasalarda hukuki belirliliğin sağlanması için hazırladığımız kanun teklifimizi meclis başkanımıza arzetmiş olduk. Özellikle kripto varlıklarda vergi disiplini sağlayacağız.
KRİPTO VARLIK İŞLEM VERGİSİ
AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifinde kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen veya aracılık edilen satış ve transfer işlemleri üzerinden onbinde üç oranında "Kripto Varlık İşlem Vergisi" alınması öngörülüyor.
ŞANS OYUNLARI VE BAHİS REKLAMLARI, ARTIK GİDER SAYILMAYACAK
Her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin verilen ilan ve reklam giderlerinin, gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmemesine yönelik düzenleme yapılması planlanıyor.
KIYMETLİ TAŞLARA YÜZDE 20 ÖTV
Teklifle inci, elmas, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ile bunlardan yapılmış eşyaların ÖTV Kanunu'na eklenmesi, bu malların ithali veya tesliminde yüzde 20 oranında ÖTV uygulanması öngörülüyor.
VAKIF ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ, KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF DEĞİL
Vakıf üniversiteleri bünyesinde ticari işletme olarak hizmet veren hastanelerin kurumlar vergisi muafiyetini kaldırıyoruz. Ticari işletme gibi çalışan bu kuruluşların piyasa koşullarında çalışan hastanelerde olduğu gibi eşit şartlarda vergilendirilmesini sağlayacağız.
KDV İSTİSNASINDA SADELEŞME
KDV sisteminde sadeleşmeye gidiyoruz. Bazı KDV istisnalarını değiştiriyoruz. Yabancılara konut satışı gibi konularda kısme istisnaya dönüştürüyoruz.
İktisadi işletmelerin konut KDV'sinden muaf tutarak konut artına katkı yapmayı planlıyoruz.
DEPREMZEDELERE DESTEK
Depremzedelere yönelik bir tarihi desteği gündeme getiriyoruz.
EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ SORUSU
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 19 maddelik kanun teklifini açıkladıktan sonra basının sorularını yanıtlarken sayısı 17 milyon 700 bine ulaşan emeklilere bayram ikramiyeleri için 150 milyar lira aktarılacağını ve daha önce verilen 4 bin liralık ikramiyede bir değişiklik olmadığını belirtti.
MADDE 1:
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, kripto varlık hizmet
sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen veya aracılık edilen satış ve transfer işlemleri
üzerinden onbinde üç oranında "Kripto Varlık İşlem Vergisi" alınması öngörülmektedir.
Verginin mükellefi hizmet sağlayıcılar olup, işlemlerin gerçekleştiği ayı izleyen ayın
onbeşinci gününe kadar beyan edilip ödenmesi hükme bağlanmaktadır.
MADDE 2:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, her türlü şans ve bahis oyunlarına
ilişkin verilen ilan ve reklam giderlerinin, gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazancının
tespitinde gider olarak kabul edilmemesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 3:
Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenleme ile kripto varlıklardan elde edilen gelirlerin
vergilendirilmesi amacıyla kapsam altına alınmaktadır.
MADDE 4:
Gelir Vergisi Kanununda Kripto varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançların
değer artışı kazancı kapsamına alınması ve ticari işletmeye dahil kripto varlıkların elden
çıkarılmasından doğan kazançların ticari kazanç sayılması yönünde, ihtiyaç duyulan ibare
değişiklikleri yapılmaktadır.
MADDE 5:
Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenleme ile Sermaye Piyasası Kurulunca
yetkilendirilmiş platformlar bünyesinde elde edilen kripto varlıkların alım satım
kazançları ile kira, faiz ve benzeri diğer kripto varlık gelirlerinin nihai olarak tevkif
yoluyla vergilendirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş platformlar
dışında gerçekleşen işlemlerden elde edilen kripto varlık gelirlerinin ise beyan yoluyla
vergilendirilmesi sağlanmaktadır.
Ayrıca, kripto varlık platformlarınca yapılan tevkifatın ticari kazanç mükellefleri hariç
tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlar için nihai vergileme olması
sağlanmakta, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da tam veya dar mükellef olmasının,
vergi mükellefiyetinin bulunup bulunmamasının, vergiden muaf olup olmamasının,
kazancın istisna olup olmamasının yapılacak tevkifatı etkilemeyeceği hususu
düzenlenmektedir.
Düzenleme ile aynı zamanda tevkifat kapsamında vergilendirilecek kripto varlık gelirleri
için tevkifat matrahının tespiti, zarar mahsubu ve platformlarca tevkif edilecek vergilerin
beyanına ilişkin açıklamalar yapılmakta ve tevkifat oranını belirleme hususunda
Cumhurbaşkanına, usul ve esasları belirleme ve vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı
olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma hususlarında Hazine ve Maliye
Bakanlığına yetki verilmektedir.
MADDE 6:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılarak vakıf üniversiteleri
bünyesinde faaliyet gösteren hastane, klinik ve benzeri sağlık kuruluşlarının sahip olduğu
kurumlar vergisi muafiyeti sonlandırılmaktadır. Bu kurumların fiilen ticari işletme
niteliğinde hizmet sunduğu tespitiyle, sektördeki diğer mükelleflerle aralarındaki vergi
adaletinin sağlanması hedeflenmektedir.
MADDE 7:
3065 sayılı KDV Kanununda yapılan değişiklikle, iktisadi işletmelere dahil konutların
kiralanması işlemleri ile kripto varlık işlem vergisi kapsamındaki varlıkların teslimi
KDV'den istisna tutulmaktadır. Ayrıca kamu yararı amacıyla yapılan kamulaştırma
işlemlerinde taşınmaz devirleri de istisna kapsamına alınmaktadır.
MADDE 8:
KDV Kanununda yapılan değişiklikle Türkiye Kızılay Derneği'ne yapılan teslim ve
hizmetler, yabancılara konut teslimi, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel
idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan tesislerin inşası, yabancılara verilen sağlık
hizmetleri ile basılı kitap ve süreli yayınların teslimi daha önce tam istisna kapsamında
olup yüklenilen KDV'nin iade edilmesine imkan tanınmaktayken, yapılan düzenleme ile
bu işlemler kısmi istisna kapsamına alınmakta; indirim ve iade hakkı kaldırılarak
devreden KDV'nin iade edilmesi yerine doğrudan gider veya maliyet unsuru olarak
dikkate alınması öngörülmektedir.
MADDE 9:
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen %1 oranındaki Devlet payının,
fonun mali dengesi ve bütçe imkanları gözetilerek yarısına kadar artırılması veya
indirilmesi hususunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.
MADDE 10:
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda yapılan düzenleme ile BOTAŞ'ın doğal gaz
ithalatından kaynaklanan vergi, fon, idari para cezası ve bunlara bağlı faiz borçlarının,
Hazineden olan görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinmesine
yönelik geçici madde eklenmektedir. Düzenleme ile kuruluşun finansal yapısının
sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
MADDE 11:
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununda yapılan düzenleme ile Kamu
idarelerinin mülkiyetinde bulunan ihtiyaç fazlası taşınmazların, ilgili idarenin talebi
üzerine Özelleştirme İdaresi tarafından satılmasına imkan tanınmaktadır. Elde edilen net
gelirin ilgili kurum bütçesine aktarılarak hizmet binaları veya diğer yatırım ihtiyaçlarında
kullanılması öngörülmektedir.
MADDE 12:
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılan düzenleme ile Kanuna ekli (IV)
sayılı listeye; inci, elmas, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ile bunlardan yapılmış eşyalar
dahil edilmektedir. Bu malların ithali veya tesliminde %20 oranında ÖTV uygulanması
hükme bağlanmaktadır.
MADDE 13:
5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanununda
yapılan düzenleme ile Anayasa Mahkemesinin ilgili iptal kararı sonrasında doğan hukuki
boşluğu gidermek amacıyla, Defterdarların ildeki en büyük memur ve teşkilat amiri sıfatı
ile denetim ve temsil yetkileri doğrudan kanun metniyle düzenlenmektedir.
MADDE 14:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişiklikle,
İşyerinde ve müştemilatında yemek verilen durumların dışında sigortalıya verilen yemek
hizmetleri için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 Türk Liraya kadar
olan kısmı prime esas kazançtan istisna olacak, bu tutarı aşan kısmından ise prim
alınacaktır.
MADDE 15:
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan düzenleme ile her türlü şans ve bahis
oyunlarına ilişkin verilen ilan ve reklam giderlerinin, kurum kazancının tespitinde gider
olarak kabul edilmemesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 16:
7179 sayılı Askeralma Kanununda yapılan değişiklik ile Bedelli askerlik tutarının
hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamı 240.000'den 300.000'e çıkarılmaktadır.
Mevcut katsayı üzerinden hesaplanan tutarın fazlasının Savunma Sanayii Destekleme
Fonuna aktarılması öngörülmektedir.
MADDE 17:
7452 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kabul Edilmesine Dair Kanununda yapılan
düzenleme ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen afet bölgelerinde inşa edilen konut ve iş
yerleri için hak sahiplerine önemli bir mali kolaylık getirilmektedir. Borçlandırma
bedellerinin 31/12/2026 tarihine kadar defaten ödenmesi halinde; konutlarda %74, iş
yerlerinde ise %48 oranında indirim yapılacaktır.
MADDE 18:
Yürürlük maddesidir.
MADDE 19:
Yürütme Maddesidir.
