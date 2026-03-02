Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!

Togg, Ramazan Bayramı gelmeden önce otomobil sahibi olmak isteyenlere fırsat sunmaya başladı. T10X ve T10F cihazlarında yüzde 0 faizli kredi avantajı da dahil pek çok seçeneği kullanıcılarla buluşturan Togg, mart ayında sipariş edilen akıllı cihazlarında 1.500 kWs değerinde 6 aylık şarj hediyesine ek olarak, 40 bin kilometrede gerçekleştirilecek ilk bakımı ücretsiz sunuyor. Togg ayrıca kurumsal kullanıcılara ilk kez yüzde 100 finansman desteği sağlıyor.

Togg, stoklarla sınırlı mart kampanyasında bireysel kullanıcılar için;

T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonlarında 750 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli;

T10X V2 için de 500 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli kredi seçeneği devam ediyor.

Bu seçeneklerin yanı sıra;

T10F V2 ve T10X V2 için 1 milyon 700 bin TL;

T10X ve T10F 4More için 1 milyon 500 bin TL,

T10X ile T10F V1 için 1 milyon 300 milyon TL,

krediye 2,32 ila 2,44 arasında değişen oranlarda faizli kredi alternatifleri yer alıyor.

TAMAMINA KREDİ KULLANILIYOR



Kurumsal kullanıcılar da bireysel kullanıcılar gibi yüzde 0 faizli kredi seçeneklerinden yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra avantajlı koşullarda tamamına kredi opsiyonu da Togg tarafından sunuluyor.

T10F ve T10X V2 versiyonları için cihaz bedelinin tamamına 48 ay vadeli krediden faydalanmak mümkün oluyor.

Örneğin 2 milyon 475 bin TL kredi kullanarak T10F V2'ye 48 ay vade, 2,69 faiz, 94 bin 807 TL aylık geri ödemeyle; T10X V2'ye 48 ay vade, 2,74 faiz, 95 bin 744 TL aylık geri ödemeyle peşinat olmadan sahip olma fırsatı sunuluyor.

Üstelik Togg'da mart ayına özel şirket filosunu dönüştürmek isteyen kurumsal kullanıcılar için 5 ve üzeri alımlarda ek fırsatlar da yer alıyor.

6 AYLIK ŞARJ VE İLK BAKIM ÜCRETSİZ



Mart ayında sipariş edilen Togg akıllı cihazlarında bin 500 kWs değerinde 6 aylık şarj hediyesine ek olarak, 40 bin kilometrede gerçekleştirilecek ilk bakım ücretsiz sunuluyor.

Bu sayede kullanıcılar, 80 bin kilometreye veya 4 yıla kadar (hangisi önce dolarsa) bakım masrafı ödemeden araçlarını kullanma avantajına sahip oluyor.