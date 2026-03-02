Eşini ve iki kızını öldüren polise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
İstanbul'da lisede bıçaklı saldırı: İki öğretmen ve bir öğrenci yaralı
İstanbul'da lisede bıçaklı saldırı: İki öğretmen ve bir öğrenci yaralı
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Güvenli liman talebi arttı, altın yükselişte
Güvenli liman talebi arttı, altın yükselişte
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Eşini ve iki kızını öldüren polise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Antalya'da eşi Fatma (31) ile çocukları Meral Ebrar (10) ve Merve'yi (5) beylik tabancasıyla öldüren ve hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen polis memuru Muharrem Giyar (37) savunmasında, "Eşimi öldürdükten sonra cezaevine gireceğimi biliyordum. Çocuklarımın geleceği için bir anlık öfke sonucu eylemi devam ettirdim" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Mart 2026 16:12, Son Güncelleme : 02 Mart 2026 16:14
Yazdır
Eşini ve iki kızını öldüren polise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Olay, 12 Kasım 2025'te saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Polis memuru Muharrem Giyar, eşi Fatma ile çocukları Meral Ebrar ve Merve'yi tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İncelemede, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis memuru Giyar, meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muharrem Giyar, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

'Eşi kasten öldürmek' ve 'Çocuk olan altsoyunu kasten öldürmek' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Muharrem Giyar hakkında hazırlanan iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Muharrem Giyar'ın olay günü tartıştığı eşi Fatma Giyar'ın başı, yüzü, kolu, göğüs bölgesi ve bacaklarına ateş ettiği ardından aynı silahla kızı Meral Ebrar Giyar'ı başına isabet eden kurşunlarla, Merve Giyar'ı ise 4 kurşunla öldürdüğü belirtildi.

EŞİNİN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Sanık Giyar, iddianamedeki ifadesinde, eşinin 10 yıldır psikolojik sorunlar yaşadığını, 2 kez hastanede yatarak tedavi gördüğünü belirterek, "Eşimin yaklaşık 1 haftadır uyku sorunu mevcuttu. Kendisi uyumadığı gibi beni ve çocukları da uyutmuyordu. İlaçlarını almadığını fark ettim. Kendi çocuklarımı cinsel yönden istismar ettiğim şeklinde asılsız birçok beyanda bulunmaktaydı" dedi.

'ATEŞ ETTİM SONRASINI HATIRLAMIYORUM'

Eşi ve çocuklarını vurduktan sonra kendisini de vurmak istediğini ancak yapamadığını kaydeden Giyar, şunları anlattı: "Saldırganlık hali son zamanlarda iyice artmıştı. O gün izinli olduğum için evdeydim. Gün boyu tartışmamız devam etti. Kendisini tedavi olma konusunda bir türlü ikna edemedim. Yatak odasında mevcut dolapta bulunan zimmetli silahımı dayanamayarak aldım. Birlikte yatak odasındaydık. Kapıdan çıkarken önce sağ bacağına doğru bir el ateş ettim. Yere düştükten sonra bir elde kafasına ateş ettim. Çocuklarım bu sırada salondaydı. Sesi duyup koridora geldiler. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendimi kaybettim. Ben de intihar etmeyi düşündüm ancak yapamadım."

'MAALESEF BÖYLE BİR OLAY YAŞANDI'

Çocukları ile arasında bir sorun olmadığını iddia eden Giyar, "Eşimi öldürdükten sonra cezaevine gireceğimi biliyordum. Çocuklarımın geleceği için bir anlık öfke sonucu eylemi devam ettirdim. Anne ve babasız yaşamalarının çok zor olacağını bir anlık düşünce ile değerlendirdim ve maalesef böyle bir olay yaşandı, pişmanım" dedi. Giyar'ın yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber