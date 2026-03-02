Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yıllardır süren "kullanılmayan hat borcu" sorununa müdahale ederek bir vatandaşı haksız fatura yükünden kurtardı. Kurulumu bile gerçekleşmeyen hat için vatandaşa yansıtılan tüm borçlar, KDK'nın girişimiyle iptal edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Mart 2026 16:26, Son Güncelleme : 02 Mart 2026 16:26
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi

KDK'ya başvuran kişi, 2022 yılında taşındığı eve internet bağlatmak için başvuruda bulunduğunu, ancak altyapı olmadığı için kendisine kablosuz internet hizmeti teklif edildiğini ve kurulum için gelen görevlilerin bağlantı işlemini yapamadığını bildirdi.

Hat Yok, Borç Var

Bu hattı hiç kullanmadığını ifade eden başvuran, sorunun çözümü adına ilgili bayiye gittiğinde tarafına farklı bir numara verilerek bundan önce verilen hattın kapatıldığını, yeni verilen numarayı 2022 yılından 2024 tarihine kadar düzenli olarak kullandığını ve fatura ödemelerini de yaptığını kaydetti.

Ardından kablosuz internet hattını kapatarak kablolu internete geçiş yaptığını, 2025 yılı içinde bu internet hattını başka operatöre taşımak için başvuruda bulunduğunda ise hiç kullanmadığı hat üzerinde 6 adet fatura gözüktüğünü öğrendiğini belirtti.

KDK Müdahalesi ile Çözüm

Başvuran, bu 6 adet fatura borcunu ödediğini fakat e-Devlet üzerinden kontrol ettiğinde 3 bin 654 TL'lik bir borç daha gözüktüğünü iddia ederek, hiç kullanmadığı bu hat üzerinden yaşadığı mağduriyetin giderilmesini talep etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun dostane çözümüne yönelik ilgili GSM şirketiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda KDK'ya, müşteriye çıkan faturaların iptal edildiği bilgisi verildi.

