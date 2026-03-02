Kalp krizi kaza getirdi, İsmail öğretmen hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Düzce çıkışında direksiyon başında kalp krizi geçirerek bariyerlere çarpan öğretmen İsmail Şişman, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Şişman, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Seyir halindeyken fenalaşan İsmail Şişman'ın kontrolünü kaybettiği araç bariyerlere çarparak durabilmişti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şişman, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan talihsiz öğretmen, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İsmail Şişman için ikindi namazını müteakip Kaynaşlı Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğretmenin ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede gözyaşları sel oldu. Şişman'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kaynaşlı Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öğretmen Şişman'ın vefatı, eğitim camiası ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.