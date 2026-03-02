Borsadan sert düşüş: Günü yüzde 2,71 değer kaybıyla kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 371,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 186,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 7,43, holding endeksi yüzde 3,90 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,09 ile ticaret, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'dan gelen misilleme sonrası riskli varlıklardan kaçış eğilimi güçlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalara paralel olarak artan jeopolitik risklerin etkisiyle negatif bir seyir izledi. Söz konusu gelişmelerle 12.987,42 puana kadar gerileyen endeks, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etmesine karşın günü negatif tamamladı.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yurt içinde ekonomik veriler de yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 3,6, 2025'in son çeyreğinde de yüzde 3,4 büyüme kaydetti. Böylece Türkiye ekonomisi, büyüme trendini 22 çeyreğe taşımış oldu.

AA Finans'ın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, 2025 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin etmişti.

Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yarın yurt içinde enflasyon verileri ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE), yurt dışında ise Japonya'da işsizlik oranı, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın konuşması ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.500 ve 13.600 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yarın açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,87 artacağını tahmin etti.