Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 810 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 7 milyon 810 bin liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2026 16:45, Son Güncelleme : 02 Mart 2026 16:43
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 810 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 690 bin lira, en yüksek 8 milyon 40 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 5,5 artışla 7 milyon 810 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 7 milyon 400 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 258 milyon 133 bin 40,20 lira, işlem miktarı ise 1466,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 992 milyon 237 bin 248,29 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Albaraka Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış7.400.000,005.299,00
En Düşük7.690.000,005.390,00
En Yüksek8.040.000,005.570,00
Kapanış7.810.000,005.400,00
Ağırlıklı Ortalama7.890.107,385.436,88
Toplam İşlem Hacmi (TL)11.258.133.040,20
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.466,63
Toplam İşlem Adedi39

