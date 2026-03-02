Dünyanın en iyi köyleri açıklandı: 4 Türk köyü listede!
Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü, 2025 En İyi Turizm Köyleri listesini açıkladı. Listede Muğla'dan Akyaka, İzmir'den Barbaros, Mardin'den Anıtlı ve Antalya'dan Kale Üçağız, doğal güzellikleri ve korunmuş kültürel miraslarıyla dünyanın en prestijli destinasyonları arasına girdi.
BM Turizm Örgütü'nün "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesi açıklandı ve Türkiye'den dört köy listeye adını yazdırdı. Bu başarı, sürdürülebilir turizm ve kültürel mirası koruma konusundaki kararlılığımızın küresel ölçekteki bir tescili niteliğinde.
Listeye Giren Köyler
İşte global standartları karşılayarak dünyanın en iyi destinasyonları arasına giren o köyler:
-
Akyaka (Muğla): Kendine has "Ula mimarisi" ve korunan doğal dokusuyla listenin dikkat çekenlerinden.
-
Barbaros (İzmir): Yerel üretim ağları ve geleneksel gastronomisiyle ön plana çıkıyor.
-
Anıtlı (Mardin): Mezopotamya'nın kadim taş işçiliği mirasını günümüze taşıyan bir açık hava müzesi.
-
Kale Üçağız (Antalya): Likya uygarlığına ait batık kentlerin ev sahibi; kıyı yönetimiyle sürdürülebilirliğin örneği