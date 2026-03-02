Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
Milli Eğitim Bakanlığı, Yeşilay Haftası kapsamında 5 Mart Perşembe günü tüm resmi ve özel okullarda "İlk Dersim Yeşilay" etkinliğinin düzenleneceğini duyurdu. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek bu uygulama ile yaklaşık 18 milyon öğrenciye bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verilmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin aşılanması hedefleniyor.
Yeşilayın açıklamasına göre, her yıl 1-7 Mart'ta kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında, Yeşilay Kulüpleri aracılığıyla etkinlik gerçekleştirilecek.
Etkinliğin 5 Mart Perşembe günü 08.30-09.30 saatlerinde Üsküdar İlkokulunda yapılacak örnek uygulamasına, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan da katılacak.
Yeşilay tanıtım videosunun izletileceği, "Yeşilay'ı Tanıyalım" oturumunun düzenleneceği programda, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyine yönelik "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı" etkinlikleri yapılacak.
Programda, "Yeşilay Çocuk Müzikali" de sahnelenecek.
Resmi yazıyla okullara bildirildi
Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine resmi yazıyla duyurulan uygulamayla, Türkiye genelinde ilk ders zilinin "sağlıklı bir gelecek için" çalmasının sağlanması hedefleniyor.
Türkiye genelinde 17 milyon 956 bin 523 öğrenciye eş zamanlı Yeşilay ve bağımlılıklarla mücadele konularının anlatılacağı etkinlik kapsamında, öğrencilerin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarının desteklenmesi ve bağımlılıklara karşı farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.