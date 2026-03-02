Lisede bıçaklı saldırı: Yaralı öğretmen hayatını kaybetti
Dubai'de hava sahası krizi: Ünlü isimler mahsur kaldı

İran'ın misilleme saldırıları sonrasında Dubai'de yaşanan hareketlilik ve uçuşların iptal edilmesi, bölgede bulunan çok sayıda Türk vatandaşını olduğu gibi ünlü isimleri de mağdur etti. Bir Baba Hamlet oyunu için bölgede bulunan Şevket Çoruh ve İlker Ayrık ile birlikte oğluyla seyahatte olan modacı Ivana Sert'in uçuşları iptal edildi ve ünlü isimler bölgede mahsur kaldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geçtiğimiz cumartesi günü başlattığı saldırı 3. gününde sürerken, İran tarafından da misilleme saldırıları yapılıyor. İran'ın misilleme saldırısında hedef aldığı Dubai'de ise uçuşlar iptal edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yaşanan hareketlilik sebebiyle birçok ünlü ismin de mahsur kaldığı ortaya çıktı.

TÜRK OYUNCULAR MAHSUR KALDI

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh ve İlker Ayrık, Bir Baba Hamlet oyunu için gittikleri Dubai'de mahsur kaldı.

Instagram sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayrık, 27 Şubat'ta oyun için Dubai'ye gittiklerini, bugün itibariyle dönmeyi planladıklarını ancak malum sebeplerden dolayı dönemediklerini belirtti.

Ailesinin de yanında olduğunu söyleyen Ayrık, "Çocuklar biraz devamsızlık yapıyor. Umarım öğretmenleri kusura bakmaz." şeklinde konuştu.

IVANA SERT DE MAHSUR KALDI

Öte yandan modacı Ivana Sert de oğluyla Dubai'de mahsur kaldığını açıkladı. Ünlü modacı, "Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu. Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu" dedi.

