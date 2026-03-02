Lisede bıçaklı saldırı: Yaralı öğretmen hayatını kaybetti
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran'da rejim değişimi 'kesin'

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a yönelik saldırıların amacını "nükleer ve füze altyapısını yok etmek" olarak açıkladı. Rejim değişiminin artık kesin olduğunu savunan Hegseth, uzun süreli bir kara işgali planlamadıklarını vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran'da rejim değişimi 'kesin'
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile birlikte İran'a karşı saldırıların başlatılmasından bu yana ilk kez basın toplantısı düzenleyerek gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

ABD'nin İsrail ile İran'a düzenlediği saldırıların amacının "son derece net" olduğunu vurgulayan Hegseth, "İran'ın saldırı füzelerini yok etmek, İran'ın füze üretimini yok etmek, enerjisini ve diğer güvenlik altyapısını yok ederek nükleer silaha sahip olmalarını engellemek. Tahran müzakere yapmıyordu, zaman kazanarak füze stoklarını yeniden inşa etmek için oyalanıyordu. ?İran, nükleer şantajlarına kalkan olarak güçlü füzeler yapıyordu." değerlendirmesini yaptı.

İran'a saldırıların, "sözde bir rejim değişikliği savaşı" olmadığına işaret eden Hegseth, bununla birlikte artık Tahran'da rejimin değiştiğinin "kesin olduğunu" ileri sürdü.

Hegseth, İran donanmasını ve füze altyapısını yok edeceklerini belirterek, "İran'ın inatçı ve apaçık nükleer arayışları, küresel denizcilik yollarını hedef alması, giderek büyüyen balistik füze ve ölümcül insansız hava aracı cephaneliği artık tahammül edilebilir riskler değildi." ifadesini kullandı.

Hegseth toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Bakan Hegseth, İran'ın uzun menzilli saldırı kapasitesinin olduğunu ve buna odaklandıklarını söyleyerek son 1 ayda bölgeye yapılan yığılma öncesi "gizlice savunma varlıklarını getirdiklerini" aktardı.

İran'ın ABD'ye ve ortaklarına karşı "tahammül edemeyecekleri şekilde güç kullanma kabiliyetine sahip" olduğunu ileri sürerek bunu tolere etmeyeceklerini vurgulayan Hegseth, hava savunmalarını aşan "güçlü silahların" taktik operasyon merkezine isabet etmesi sonucu kayıpları olduğunu dile getirdi.

Hegseth, İran topraklarında ABD askeri olmadığını belirterek, geçmişte eski ABD yönetimlerinin benzer durumlarda ne olacağını açıkça söylemesini "aptallık" diye niteledi.

ABD Savunma Bakanı, "Başkan Trump, düşmanlarımızın, ABD çıkarlarını ilerletmek için gerektiği kadar ileri gideceğimizi anlamalarını sağlıyor. Ama bu konuda aptalca davranmıyoruz. Oraya 20 yıl kalmaları için 200 bin kişi göndermek zorunda değilsiniz. ABD'lilerin çıkarlarının ilerlemesini sağlayacak amaçlara aptallık etmeden ulaşılabileceğini kanıtladık." değerlendirmesinde bulundu.

Hegseth, bu konuda "iddialı davranıp aylar süren planlamalar yapacaklarını" söyleyerek, "İleride size, düşmana ya da herhangi birine bir hedefi gerçekleştirmek için ne yapacağımızı neden söyleyelim? Kazanmak için savaşıyoruz." dedi.

İran'a yönelik operasyonların, Trump'ın belirlediği hedef ve zamanlamaya göre yürütüleceğinin altını çizen Hegseth, ABD Başkanı'nın geçmiş başkanlardan farklı olarak "net hedefler doğrultusunda" hareket ettiğini savundu.

Hegseth, İran'a saldırılar sonrası ABD'de iç tehdit olup olmadığına ilişkin soru üzerine tüm ilgili kurumların koordineli çalıştığını ve potansiyel tehditlerin takip edildiğini söyledi.

"Ek kayıplar bekliyoruz"

ABD Genelkurmay Başkanı Caine, İran'a karşı düzenlenen saldırıların detaylarına yer verdiği açıklamasında, asker zayiatının artabileceğini aktardı.

Caine, "(ABD ordusundan) ek kayıplar bekliyoruz ve her zamanki gibi kayıplarımızı en aza indirgemek için çalışacağız. Ancak bu, büyük bir savaş operasyonu." dedi.

Bölgeye "kuvvet akışının bugün de devam ettiğini" belirten Caine, "Açık konuşmak gerekirse, askeri hedeflerin gerçekleşmesi biraz zaman alacaktır. Durumlar zorlu olacaktır." diye konuştu.

Caine, ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 adet F-15 savaş uçağının düştüğü bilgisinden haberdar olduğunu söyleyerek, "bunun düşman ateşi sonucu olmadığını" kaydetti.

Genelkurmay Başkanı Caine, ABD'nin İran'a yönelik diğer operasyonlarının aksine bu saldırıları sonrası İran'da hasar tespitinin zaman alacağını belirtti.

