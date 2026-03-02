Katar'ın başkenti Doha'da şiddetli patlama sesleri duyuldu
İran'ın, ABD- İsrail saldırılarına karşı misilleme saldırıları devam ederken Katar'ın başkenti Doha'da şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2026 22:51, Son Güncelleme : 02 Mart 2026 22:50
Kent merkezinin çeşitli noktalarından art arda patlama sesleri gelirken hava savunma sistemi devreye girdi.
Telefonlara acil uyarı sistemiyle bildirimler gönderildi.
Patlamaların ardından bazı bölgelerde siren seslerinin duyulduğu, güvenlik güçlerinin ise kritik noktalarda önlem aldığı görüldü.