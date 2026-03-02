Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!

Mersin'de eğitim veren Yahya Akel Fen Lisesi öğrencileri, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen BrainIACS Matematik Olimpiyatları'nda gösterdikleri üstün performansla dünya 1.'liği elde ederek büyük bir başarıya imza attı.



Okul öğrencileri, olimpiyatlarda kazandıkları toplam 91 madalya ve elde ettikleri yüksek başarı puanlarıyla dünya genelinde zirveye yerleşti. Elde edilen derecelerle Mersin'i ve Türkiye'yi gururlandıran öğrenciler, matematik alanındaki yetkinliklerini uluslararası arenada kanıtladı.



Yarışma sonucunda öğrenciler 11 altın madalya, 22 gümüş madalya ve 58 bronz madalya kazanarak toplamda 91 madalyaya ulaştı.



Başarı sonrası okulda düzenlenen törende öğrencilerin madalyaları, okul yönetimi ve öğretmenleri tarafından takdim edildi. Törende konuşan okul yöneticileri, elde edilen sonucun disiplinli çalışma, güçlü akademik kadro ve öğrencilerin azmi sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.



Yahya Akel Fen Lisesi olarak bilimi ve matematiği merkeze alan eğitim anlayışıyla uluslararası başarı kültürünü büyütmeye devam ettiklerini belirten okul yönetimi, öğrencileri tebrik ederek emeği geçen öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.



Uluslararası platformda elde edilen bu derece, Mersin'in eğitim alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.