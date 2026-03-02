Bakan Tekin: Ramazan genelgesinden Anadolu'yu tanımayanlar rahatsız oluyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenler Belediyesince Dörtyol Meydan'da kurulan ramazan etkinlik alanını ziyaret etti.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun da eşlik ettiği Tekin, ilk olarak otağ çadırında gençlerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra ramazan etkinliklerinin yapıldığı çadırları gezen Tekin, burada bir grup öğrenci tarafından ilahilerle karşılandı.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'yu karış karış gezerek sokaklarda, hanelerde, okullarda, öğretmen, öğrenci ve velilerle ramazan coşkusunu yaşamaya çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl ramazanın Türkiye'de bir başka güzel olduğunu belirten Tekin, milli birliğin, beraberliğin, tarihsel ve kültürel hafızanın gelecek kuşaklara aktarılması için üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Tekin, şöyle devam etti:

"Bu yıl ramazan ayına girerken bu ülkeye, bu topraklara, bu coğrafyaya ait olan değerlerin, bizi bir arada tutan, bir arada millet yapan, millet şuuruna sahip olmamızı sağlayan ortak değerlerimizin çocuklarımız tarafından öğrenilmesi için, çocuklarımızın olası sıkıntılarda, Allah korusun 6 Şubat depremleri gibi ya da yeniden Kurtuluş Savaşı gibi durumlarda ülkesine, milletine bağlılığının en üst düzeye çıkması için, kültürüne, devletine, milletine sahip çıkma şuurunun en üst noktaya çıkması için biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak üstümüze düşeni yapmaya çaba sarf ediyoruz."

Bu yılki ramazan genelgesinde de bu bahsettiği hususlara vurgu yaptıklarını aktaran Tekin, "Bundan bazıları rahatsız oldular, olabilirler ama biz yaptığımız işin arkasındayız. Yaptığımız iş çok doğru bir iş, onu da sahada görüyoruz." diye konuştu.

Tekin, bu sürece sahip çıkan, destek olan başta öğretmenler olmak üzere öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

"Türkiye dünyada sayılı liderlerden birine sahip"

Son iki yıldır önce İsrail'in Filistin saldırısı, bugünlerde ise yine İsrail-Amerika üzerinden İran'da yaşananların tartışıldığını dile getiren Tekin, Türkiye'nin dünyada sayılı liderlerden birine sahip olduğunu, dünyadaki liderlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü saydığını, dinlediğini, dünyanın neresinde bir çatışma olursa olsun "Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan çözer" dediği bir dönemi yaşadıklarını vurguladı.

Tekin, ramazan öncesinde bir genelge yayınladıklarını anımsatarak, şunları söyledi:

"Anadolu'da ramazan ayında evinde pişen yemeği komşusuyla paylaşan Anadolu kültürünün, karşısındakine kötü söz söylemeyen Anadolu insanının, kardeşinin derdiyle dertlenen, onun sıkıntılarını gidermek için fıtır sadakası veren, zekatını ramazan ayında veren ve iyi günde, kötü günde her şeyini paylaşan bir kuşak yetişsin diye yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'nin kurulması için tamamen gönüllülük ve mahremiyet ilkesine dayanan bir genelge yayınladık. Peki bu genelgeden kim rahatsız oldu? Bu genelgeden Anadolu'yu tanımayan, mezarın başında rakı içmeyi Anadolu kültürünün bir parçası sayan insanlar rahatsız oldular maalesef. Başka kim rahatsız oldu? Anadolu'da nerede olursa olsun söylendiği zaman küfür olarak kabul edilen cümleyi, 'Ben bunu küfür olarak görmüyorum, ben bunu kişilik analizi olarak görüyorum.' diyen insanlar rahatsız oldular. Onlar rahatsız oluyorlar diye biz bunları yapmaktan vaz mı geçeceğiz? Hayır. "

"Artık devlet de millet de aynı istikamete yürüyor"

Esenler Belediye Başkanı Göksu ise bu yıl ramazanı farklı yaşadıklarını ifade etti.

Göksu, bu toprakların özünde ramazanın, orucun ve medeniyetin var olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Onun için bu toprakların ruhunun her bir zerresinin hücresini hissedebilecek nesilleri yetiştirmek, onlarla geleceğe aydınlık yürüyüşe birlikte yürümek için her kim emek veriyorsa, bilsin ki dünyanın ve insanlığın geleceğine emek veriyordur. Onun için artık şunu yaşıyoruz, eskiden millet başka bir istikamete, devlet başka bir istikamete gidiyordu. Artık devlet de millet de aynı istikamete yürüyor. Aynı istikamete yürüdüğü için ramazan farklı heyecanla, farklı ruhla, farklı bereketle, farklı heyecanla yaşanıyor."