Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Borsadan sert düşüş: Günü yüzde 2,71 değer kaybıyla kapattı
Lisede bıçaklı saldırı: Yaralı öğretmen hayatını kaybetti
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Pırlanta, elmas ve incide vergi değişikliği: %20 ÖTV geliyor!
Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tutuklama talebi
CTE'den 2026 isteğe bağlı personel atama duyurusu
Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
'Casperler' suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt, Sancaktepe ve Kartal'da işletmelere yönelik kurşunlama ve kundaklama olaylarına karıştığı belirlenen 'Casperler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
02 Mart 2026 19:39
'Casperler' suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Şubat tarihinde Esenyurt ilçesinde bir işletmeye yönelik kurşunlama olayı, 24 Şubat tarihinde Sancaktepe ve 26 Şubat tarihinde Kartal ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerini yanıcı madde ile ateşe verme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda olayları planlayan, gerçekleştiren, araç kullanan ve olaylarda yer aldığı belirlenen 4'ü yaşı küçük olmak üzere toplam 12 şüpheli, "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirilmesi, nitelikli mala zarar verme, yağma ve silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 12 şüpheli de tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

