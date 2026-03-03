Tartıştığı sürücünün camını kıran kişiye 180 bin lira ceza

Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Motorine 7 lira, benzine 3 lira zam bekleniyor
Motorine 7 lira, benzine 3 lira zam bekleniyor
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
Altındaki yükseliş durdu
Altındaki yükseliş durdu
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Borsadan sert düşüş: Günü yüzde 2,71 değer kaybıyla kapattı
Borsadan sert düşüş: Günü yüzde 2,71 değer kaybıyla kapattı
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Pırlanta, elmas ve incide vergi değişikliği: %20 ÖTV geliyor!
Pırlanta, elmas ve incide vergi değişikliği: %20 ÖTV geliyor!
CTE'den 2026 isteğe bağlı personel atama duyurusu
CTE'den 2026 isteğe bağlı personel atama duyurusu
Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tartıştığı sürücünün camını kıran kişiye 180 bin lira ceza

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir otomobilin camını kıran minibüs sürücüsüne 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Mart 2026 09:31, Son Güncelleme : 03 Mart 2026 09:43
Yazdır

Alınan bilgiye göre, ilçede seyir halindeki minibüsün sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen minibüs şoförü, diğer sürücünün otomobilinin camını kırdı.

Otomobildeki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce kimliği belirlenen minibüs sürücüsüne toplam 180 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan şoförün kullandığı minibüs de trafikten menedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber