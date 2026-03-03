Memurların aldığı zam iki ayda eridi

Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. İki aylık enflasyon yüzde 7,94 oldu. Açıklanan rakamlara göre, memurların aldığı zam iki ayda erimiş oldu.

Memur ve memur emeklileri 2026'nın ilk yarısı için yüzde 6,85 enflasyon farkı ve yüzde 11 de toplu sözleşme zammı almıştı.

2026 ayının ilk iki ayının enflasyon rakamları açıklandı. Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, Şubat ayında da yüzde 2,96 çıktı..

Açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında memurların aldığı yüzde 11 toplu sözleşme zammının yarısından fazlası iki ayda erimiş oldu.

