Şubat Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Enflasyon, şubat ayında yüzde 2,96 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 31,53 olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,96 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 31,53 oldu.
Ekonomistlerin beklentisi şubat ayında TÜFE'nin yüzde 2,87 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 31,42 seviyesine çıkması yönündeydi. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu.
Enflasyon, ocak ayında piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak yüzde 4,84 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 30,65 olarak hesaplanmıştı.