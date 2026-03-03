Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "İcbar suretiyle irtikap" suçu nedeniyle tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Açıklamada anayasa ve belediyeler kanununun ilgili maddeleri uyarında geçici tedbir olarak uzaklaştırma kararı verildiği duyuruldu. Tanju Özcan Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyonda cumartesi günü gözaltına alınmış, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'la birlikte tutuklanmıştı. Soruşturmada 11 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tanju Özcan yerine belediye meclisinde seçim yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan' "İcbar suretiyle irtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 sorgu numarası kararıyla tutuklaması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi uyarısınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

BOLU'DA NE OLMUŞTU?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Başsavcılık koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelilerce belediye şirketi olan Bolu Bel AŞ'ye gelir sağlamak için il merkezinde faaliyet gösteren marketlerle reklam sözleşmesi yapılmasının istendiği, bu kapsamda market temsilcileri ile yüz yüze ve telefonda görüşülerek ve belediyenin denetim yetkisi kullanılarak marketlerin reklam sözleşmesi yapmak zorunda bırakıldıklarının değerlendirildiği ifade edildi.

Teklif bedelinin yüksek bulunduğunun ifade edilmesi üzerine şüpheli Tanju Özcan'ın, "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da ...... vereceksiniz." şeklinde beyanda bulunduğu ve marketlere sözleşmeyi kabul etmeleri için bir hafta süre tanındığı aktarılan açıklamada, verilen süre içinde dönüş olmaması üzerine Bolu Belediyesi zabıta ekiplerince kent genelindeki marketlere denetimler başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda 29-31 Mayıs 2024 tarihlerinde BİM isimli marketin 32, 3-12 Haziran 2024'te Yeni Mağazacılık (A101) isimli marketin 44, aynı tarihlerde ŞOK isimli marketin 26 ve 3-11 Haziran 2024'te Carrefoursa isimli marketin 5 şubesinin denetlendiği belirtilerek, denetimlerde özellikle NACE2 kodunun bulunmaması gerekçesiyle tutanak tutulduğu ve eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği bildirildi. Yapılan toplantı sonrası başlayan denetimlerin sıklığı ve mahiyetinin rutin uygulamalardan farklı olması nedeniyle BİM, Carrefoursa, Nuhmar/1N ve Avantaj marketlerinin ticari itibarlarının zedelenebileceği endişesiyle belediye şirketiyle reklam sözleşmesi imzalamayı kabul ettikleri, A101 ve ŞOK'un ise sözleşmeyi kabul etmediği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm marketlere ilk denetimlerin yapılmasının ardından eksikliklerin giderilip giderilmediğine ilişkin ikinci denetimler başlatılmış, ikinci denetimlerin ŞOK market şubelerine 12 Temmuz 2024-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında, A101 market şubelerine 29 Temmuz 2024-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında olmak üzere sadece reklam sözleşmesi imzalamayan bu iki market şubelerine yapıldığı, reklam sözleşmesi teklifini kabul eden diğer market şubelerine yapılmadığı, bu denetimler neticesinde A101 ve ŞOK market isimli iş yerlerine idari para cezası ve denetim yapılan market şubelerinin 5 gün süre ile ticaretten men edilmesine karar verildiği, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 09 Haziran 2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Faaliyetten geçici süreyle men ve idari para cezası' başlıklı maddesi ve 1608 sayılı Kanun'un 1. Maddesinde ise 'Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi hükmüne göre idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir.

Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir' hükümlerine açıkça aykırı olarak hukuka aykırı faaliyetten men kararlarının verildiği, belediye görevlisi olan şüphelilerin asıl amacının esasen denetim yapmak olmayıp marketlerin Bolu Bel Anonim Şirketi ile reklam sözleşmesi imzalamasını sağlamaya yönelik olduğu, eksiklik bulunmasına rağmen ve işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 'faaliyetten geçici süreyle men ve idari para cezası' başlıklı maddesi gereğince ikinci denetimi yapması zorunlu olmasına rağmen reklam sözleşmesi imzalamayı kabul eden marketlerini ikinci kez denetlememesinden bu durumun anlaşıldığı, ve belediye görevlisi olan şüphelilerin görevlerinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle belediye şirketine yarar sağlamak amacıyla market sahiplerini icbar ettikleri iddia edilmektedir."

Tanju Özcan ifadesinde market sahipleriyle, belediye binasında toplantı yapıldığını ve burs amaçlı BOLSEV Vakfı'na destek istediğini anlatmıştı. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı A.S. ise "Ticari reklam anlaşması yaptık." demişti. Vakıf yöneticisi S.C. de para istenmediğini öne sürmüştü.

İddiaya göre sözleşmeyi imzalamayan marketlere denetim ve faaliyetten men yaptırımı uygulanmıştı. Belediye yetkilileri ise denetimlerin rutin olduğunu savunmuştu.

TANJU ÖZCAN'IN DA BULUNDUĞU 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, eski Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel yer alıyordu.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 2 gün süren ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 kişi, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLMİŞLERDİ

Bolu Adliyesi'ndeki savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can tutuklama talebiyle, Bolu Belediyesi yönetiminden ve bağlantılı kurum temsilcilerinden 10 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

TANJU ÖZCAN VE YARDIMCISI TUTUKLANMIŞTI

Çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmıştı. Ayrıca Bolsev Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Belediye Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız ev hapsi cezası almıştı. Diğer 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından cezaevine sevk edileceğini belirtilmişti.

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

12 Aralık 1973'te Bolu'da doğan Tanju Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştıktan sonra Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği görevlerinde bulunan Özcan, evli ve bir çocuk babası.

DAHA ÖNCE CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

26 Temmuz 2023 yılında CHP, Özcan'ın partiden bir yıllık süreyle ihracına karar vermişti. Geçici ihraç süresi dolan Özcan, CHP'ye dönüp eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısı yapmıştı.