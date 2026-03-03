Altındaki yükseliş durdu
Hafta sonunda 8000 bin lirayı gören altın Salı günü itibariyle kapalı çarşıda 7.600 lira fiyat aralığına indi.
Hafta sonunda 8 bin lira seviyelerini aşan, 2 Mart 2026 tarihi Pazartesi günü ise 7.700 lira seviyesine gerileyen gram altın, 3 Mart 2026 Salı günü itibariyle ise güne 7.590 TL seviyesinden, ons altın ise 5.370 dolar düzeyinden başlangıç yaptı.
Altın fiyatlarında son durum
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.
İşte 3 Mart 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.
- Güncel altın satış fiyatları
- * Gram altın satış fiyatı: 7.584,15 TL
- * Çeyrek altın satış fiyatı: 12.573,00 TL
- * Yarım altın satış fiyatı: 25.130,00 TL
- * Tam altın satış fiyatı: 49.934,78 TL
- * Cumhuriyet altını satış fiyatı: 50.022,00 TL
- * Gremse altın satış fiyatı: 125.219,89 TL
- * Ons altın satış fiyatı: 5.365,23 dolar