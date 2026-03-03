Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Terör

Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mart 2026 08:59, Son Güncelleme : 03 Mart 2026 09:39
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alan "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma dosyasına göre, örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen şüphelilerin, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal ve market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla irtibat kurdukları ve haberleştikleri belirlendi.

Bu kapsamda;

  • 5'i görevde subay (albay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen),
  • 5'i görevde astsubay,
  • 9'u daha önce ilişiği kesilmiş veya emekli olmuş subay/astsubay,
  • 1'i görevde kamu personeli,
  • 2'si daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere

Toplam 22 şüpheli hakkında 3 Mart 2026 tarihi itibarıyla Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 15'i yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin işlemleri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor. Şüphelilerin işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği bildirildi.

