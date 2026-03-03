Önce gaza, sonra cezaya geldi: Drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza

Alınan bilgiye göre, kentte yaşayan Adem Kılınç, cuma günü Antalya'ya giderek 3,5 milyon lira değerinde lüks bir spor otomobil satın aldı. Yeni aracıyla memleketi Hatay'a dönen Kılınç, cumartesi günü Güzelburç Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde otomobiliyle drift yapmaya başladı.

O anlar sanayi sitesindeki güvenlik kameralarına yansırken, durumu fark eden polis ekipleri sürücüyü durdurdu.

Yapılan incelemelerin ardından trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve drift yapmak suçlarından Kılınç'a 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, yeni aldığı lüks araç da 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kılınç, yeni aracının heyecanıyla gaza gelerek hata yaptığını ve çok pişman olduğunu söyledi.