Osman Kaya: Ramazan Bereket Ayı Ama Memurun Sofrası Eksik

Osman Kaya, açıklanan oranların sahadaki fiyat artışlarını karşılamadığını belirterek özellikle Ramazan ayında memurların temel gıda ürünlerine erişimde ciddi güçlük yaşadığını ifade etti.

"Ramazan ayı bereket ayıdır. Ancak bugün birçok memur kardeşimiz iftar sofrasına etini, sütünü, sebzesini yeterli ölçüde koyamıyor. Market fiyatları karşısında maaşlar her ay biraz daha eriyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme dar gelirli kamu görevlisi için zorlaşmıştır," dedi.

Bayram öncesi ekonomik tablonun kamu çalışanları açısından moral kırıcı olduğunu vurgulayan Kaya, "Memur bayrama huzurla değil, hesap yaparak giriyor. Çocuklarının bayram sevincini dahi ekonomik kaygılar gölgeliyor," ifadelerini kullandı.

Osman Kaya, çözümün ertelenemez olduğunu belirterek taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Öncelikle memur ve emeklilere gecikmeksizin seyyanen zam yapılmalıdır. Bu artış geçici değil kalıcı nitelikte olmalı, taban aylığa yansıtılmalıdır.

Bayram öncesinde kamu çalışanları ve emeklilere bayram ikramiyesi verilmelidir. Bayramlar yük değil, sosyal dayanışma vesilesi olmalıdır.

Mevcut maaş artışları mutlaka refah payı ile desteklenmeli, sadece enflasyon farkı üzerinden yapılan artış uygulamasına son verilmelidir.

Ayrıca gerçekleşen enflasyonun bir sonraki dönemi beklemeden, aylık bazda maaşlara otomatik yansıtıldığı bir sisteme geçilmelidir. Maaş erirken telafi mekanizmasının gecikmesi kabul edilemez."

Kaya, açıklamasının sonunda şu uyarıda bulundu:

"Bu adımlar atılmazsa 2026 yılı memur ve emekliler açısından en zor ve en uzun yıllardan biri olacaktır. Kamu görevlisinin onurlu yaşam hakkı sosyal devletin temel sorumluluğudur."



