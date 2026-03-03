Talip Geylan: MEB disiplin yönetmeliklerini yeniden düzenlemeli

Motorin zammı iptal edildi
Motorin zammı iptal edildi
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Türk gazeteciler İsrail'de gözaltında: Ankara devrede
Türk gazeteciler İsrail'de gözaltında: Ankara devrede
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Talip Geylan: MEB disiplin yönetmeliklerini yeniden düzenlemeli

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Fatma Nur öğretmenin öğrencisi tarafından katledilmesi üzerine "Öğretmene şiddet toplumun ortak meselesidir" diyerek okullarda acil güvenlik ve disiplin reformu çağrısında bulundu. Geylan, "Öğretmene kıymet verilmeyen yerde çocukların geleceği de risk altındadır" diyerek, disiplin yönetmeliklerinin caydırıcı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2026 19:12, Son Güncelleme : 03 Mart 2026 19:15
Yazdır
Talip Geylan: MEB disiplin yönetmeliklerini yeniden düzenlemeli
İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Biyoloji Öğretmeni Fatma Nur Çelik'in 17 yaşındaki öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Türk Eğitim Sen, İstanbul'daki tüm okullarda bir gün iş bırakma eylemine gitti. Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kamuda öğretmene şiddet mevzusunun ilk olmadığını belirterek, ciddi bir çözüm olmadan öğretmene şiddetin ve cinayetlerin artacağına dikkat çekti. Geylan, kamuda şiddet yasasının tüm kamu görevlilerine hitap etmesi gerektiğini ifade ederek, eğitimin ailede başladığını ve gerekirse suç işleyen çocukların ailelerinin de ceza alması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Meslektaşımız öğrencisi tarafından katledildi"

Öğretmenlere şiddet mevzusunun zaten var olduğunu, fakat dün yaşanan olayın bir öğrenci tarafından gerçekleştirildiğinin ayrı bir parantez içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Geylan, "Ufak kesimlerden öğretmenlere yönelik şiddet duyuyoruz. Ama bahsi geçen meslektaşımız öğrencisi tarafından katledildi. Bu acayip bir şeydir. Toplumumuzun, ailemizin dikkat meselesi olması gerekir. Bu toplum, bir süre öncesine kadar çocuğunu okula kaydettirmeye getirirken 'Öğretmenim eti senin, kemiği benim' teslimiyetiyle okula yaklaşırdı. Nereden nereye geldik? Ben buradan ailelere seslenmek istiyorum, topluma seslenmek istiyorum. Öğretmene verdiğiniz değer, aslında sizin çocuğunuza ve çocuğunuzun geleceğine verdiğiniz kıymettir" diye konuştu.

"Öğretmene kıymet vereceksiniz ki, çocuğunuzun geleceğine yatırım yapmış olun"

Eğitimin evde başladığını ama okulda devam ettiğini ifade eden Geylan, "Öğretmene kıymet vereceksiniz ki çocuğunuzun geleceğine yatırım yapmış olun. Öğretmene kıymet vereceksiniz ki çocuğunuza değer vermiş olacaksınız. Ben bu noktada ailelerimizin, toplumumuzun daha sorumlu davranması gerektiğini düşünüyorum. Okullardaki şiddetin birçok nedeni var. En başta okullarımızda yeterli güvenlik önlemlerini maalesef alınmıyor. Her okulda yeterli sayıda güvenlik personel tahsis edilmeli. Güvenlik hizmeti adeta nöbetçi öğretmenler eliyle sağlanıyor. Bu yetersizdir. Ben buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum. Okullarımızda güvenlik personeli yeterli bulunsun istiyorum" şeklinde konuştu.

"Disiplin yönetmelikleri yeniden düzenlenmeli"

Okullardaki disiplin yönetiminin yetersiz seviyede olduğunu ve bunun artırılması gerektiğini vurgulayan Geylan, "Disiplin yönetmelikleri yeniden düzenlenmeli. Caydırıcı tedbirler alınmalı. Sadece velilerimiz değil, öğrencilerimiz de yapmış oldukları tutum ve söylemlerin bir ceremesi olduğunu bilmeli. Dolayısıyla disiplin yönetmelikleri yeniden düzenlenmeli. Caydırıcı tedbirler alınmalıdır. Başta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) olmak üzere asılsız birtakım bildirimlerle, ihbarlarla soruşma açılıyor. Bunu asla kabul etmiyoruz. CİMER'e bir şekilde düzen getirilmeli" ifadelerini kullandı.

"Gelecek, eğitimle gelecek"

Okullardaki rehberlik servis hizmetlerinin yeterli seviyede olmadığını, okullardaki rehberlik servisi hizmetlerinin kapasitesinin artması gerektiğinin altını çizen Geylan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Öğretmene şiddet; sadece öğretmenin meselesi değil, toplum meselesidir. Gelecek, eğitimle gelecek. Biz geleceği, çocuklarımızın geleceğini, eğitimle şekillendireceğiz. Eğitimin de asli unsuru, taşıyıcı unsuru öğretmendir. Öğretmenin itibarını gözetmeden, sağlıklı eğitim hizmeti alamayız. Bir diğer beklentimiz de okullarımızdaki rehberlik hizmetlerinin yeteri sayıda kurulması. Şu anda bu konuda eksiklik var. Her 100 öğrenciye bir rehber öğretmen düşecek sayıda normların belirlenmesi lazım. Bu lazım ki suça meyilli, psikolojik sorun yaşayan, suça özenen öğrencilerimizi erken dönemde tespit edelim ve tedbirlerimizi alalım."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber