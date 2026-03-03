Basın mensubu cinayetinde mütalaa açıklandı: 3 sanığa müebbet hapis talebi

Beylikdüzü'nde otoparkta çıkan tartışmada basın mensubu Muharrem Can Kurtuluş'un silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Sonkan Gökmen, Asilcan Aras, Atakan Gökmen ve taraf avukatları hazır bulundu. Maktulün babası müşteki Şenol Kurtuluş da duruşmaya katıldı.

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, Atakan Gökmen hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla hapis, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras hakkında "gece vakti hırsızlık" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Cumhuriyet savcısı, başka suçtan tutuklu bulunan sanık Taha Keskin'in ise "suçluyu kayırma" suçundan beraatini talep etti.

Söz hakkı verilen sanıklar, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, esasa ilişkin mütaalaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanık avukatlarına süre verip duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Aralık 2024'te Beylikdüzü'nde sanıklar Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın Yakuplu'da bulunan restoranda bulunduğu belirtiliyor.

Sonkan Gökmen'in otoparkta bariyerin önünde aracıyla bekleyen maktul Muharrem Can Kurtuluş'a laf attığı, ardından Asilcan Aras'la birlikte maktule saldırdıkları kaydedilen iddianamede, Aras'ın maktulün telefonunu aldığı, araca binerek sanık Gökmen'in yanına gittiği ifade ediliyor.

İddianamede maktulün tanık Erkan Alkış'ın telefonuyla kendi cep telefonunu aradığı, sanık Atakan Gökmen'in buna cevap verdiği, maktule küfürler edip nerede olduğunu sorduğu, bunun üzerine Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın maktulün yanına gittiği kaydediliyor.

Sanık Atakan Gökmen'in maktule silahla 6-7 el ateş ettiği, sanıkların olaydan sonra diğer sanık Taha Keskin'i çağırıp durumu anlattıkları ve birlikte Esenyurt'taki eve gittikleri aktarılan iddianamede, sanık Atakan Gökmen'in "kasten öldürme", "silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından müebbet ve 12 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıklar Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras'ın "kasten öldürme" ve "silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, sanık Taha Keskin'in ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep ediliyor.