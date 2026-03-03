Dolar 43,97 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,97 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2026 17:26, Son Güncelleme : 03 Mart 2026 17:26
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,9680
|43,9690
|43,9770
|43,9780
|Avro
|51,4740
|51,4750
|51,0320
|51,0330
|Sterlin
|58,8700
|58,8800
|58,5580
|58,5680
|İsviçre frangı
|56,5190
|56,5290
|56,0730
|56,0830
|ANKARA
|ABD doları
|43,9380
|44,0180
|43,9470
|44,0270
|Avro
|51,4340
|51,5140
|50,9920
|51,0720
|Sterlin
|58,8100
|59,0200
|58,4980
|58,7080