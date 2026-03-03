Fatma Nur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Türk gazeteciler İsrail'de gözaltında: Ankara devrede
Türk gazeteciler İsrail'de gözaltında: Ankara devrede
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Motorine yüzde 10 zam! Litre fiyatı 70 liraya dayanıyor
Motorine yüzde 10 zam! Litre fiyatı 70 liraya dayanıyor
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Borsadan sert düşüş: Günü yüzde 2,71 değer kaybıyla kapattı
Borsadan sert düşüş: Günü yüzde 2,71 değer kaybıyla kapattı
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Pırlanta, elmas ve incide vergi değişikliği: %20 ÖTV geliyor!
Pırlanta, elmas ve incide vergi değişikliği: %20 ÖTV geliyor!
CTE'den 2026 isteğe bağlı personel atama duyurusu
CTE'den 2026 isteğe bağlı personel atama duyurusu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Fatma Nur öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Çekmeköy'de görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik için okulunda tören düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2026 14:28, Son Güncelleme : 03 Mart 2026 15:39
Yazdır

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çelik'in okuldaki mesai arkadaşları, öğrencileri ve çok sayıda meslektaşı ile eğitim sendikalarının temsilcileri katıldı.

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi F.S.B'nin bıçaklı saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik'in Türk bayrağına sarılı cenazesi okula getirildi.

Dev Türk bayrağı asılan okulun bahçesinde yapılan törende, öğrencileri, mesai arkadaşları, meslektaşları ve eğitim sendikasının temsilcileri Çelik için dua etti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, buradaki konuşmasında, meslektaşlarının cenaze törenine iştirak ettikleri bu hüzünlü günde sözün bittiği yerde olduklarını vurgulayarak, "Topluma, insanlığa faydalı olmak, ilimle ona ışık olmak için hayatını, ömrünü vakfetmiş çok kıymetli bir meslektaşımızın elim bir hadiseyle aramızdan ayrılmasının hüznünü yaşıyoruz. Bu okulumuzun avlusundaki ve Türkiye'mizdeki bütün meslektaşlarımız, ben de öğretmenlik yapmış bir kardeşiniz olarak derin acıyı yüreğimizde hissediyoruz." dedi.

Kanuni tedbirlerin alındığını dile getiren Yılmaz, "Bunlarla ilgili çalışmalar her zaman yürütülüyor. Sayın Bakanımızın öncülüğünde Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kastedecek şeylere yönelik suçun artırılmasına dair bir kararımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde kabul edildi. Aynı şekilde okullarımızda disiplin cezaları ağırlaştırıldı ama şu var ki cezaların ağırlaştırılması, kanunların olması, toplumumuzdaki bu hadiselere bizim daha da dikkat etmemizi gerektiriyor." diye konuştu.

Yılmaz, meslektaşı Fatma Nur Çelik'i rahmetle yad ettiğini belirterek, konuşmasına şöyle tamamladı:

"Sevgili Peygamberimiz, insan öldükten sonra amel defterinin kapanacağını ancak üç şey hariç kapanmayacağını buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi de talebelerine ilim öğreten insan olarak zikredilir. Fatma Nur Çelik hocamızın amel defterinin kapanmayacağını bilerek, onu hayırla, dualarımızla yad ederek gönlümüzdeki hüznümüzle ahirete uğurlamanın hüznünü birlikte yaşamış oluyoruz. Öğretmenimize Rabb'imizden rahmet diliyorum, kıymetli ailelerine ve yakınlarına, meslektaşlarımıza taziyelerimizi iletiyoruz. Milletimizin, hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin."

"Öğrenciyle diyaloğu iyi olan bir öğretmenimizdi"

Çelik'in mesai arkadaşı motorlu araçlar teknolojisi öğretmeni Harun Demirel de gazetecilere, uzun yıllar birlikte çalıştıklarını anlatarak,"Kendi halinde, kimseyle problemi olmayan, öğrenciyle diyaloğu iyi olan bir öğretmenimizdi. Çok üzgünüz, canımızı, kıymetli hocamızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, okuldaki rehber öğretmenlerin buna ilişkin tutanaklarının bulunduğunu aktaran Demirel, "Rehber öğretmenine 'Bu okulda birilerine zarar vereceğim.' cümleleri kuran bir öğrenci. Daha önceden de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatmış, 8 günlük tedavi süreci sonrası velisinin isteği üzerine bir imza karşılığında 20 Şubat'ta çıkarılmış. Elinde bıçakla bir hafta on gündür, belki de daha önceden de geldi, fark etmedik." diye konuştu.

Demirel, saldırgan öğrencinin olay günü birkaç sınıfa daha girdiğini, öğretmenler engellemese belki de daha fazla kişiye zarar vereceğini söyledi.

Özel eğitim sınıfı öğretmeni Emine İlbeyli ise bir meslektaşını kaybetmenin verdiği üzüntüyü yaşadığını ifade ederek, Çelik'e Allah'tan rahmet diledi.

Üsküdar'daki bir lisenin müdürü İlhan Küçükünal, Çelik'i birebir tanımadığını ancak bir anneyi, bir eğitimciyi son yolculuğunda yalnız bırakmamak için geldiklerini belirtti.

Çelik'in öğrencileri Ömer Tuğra Kaya ve Kuzey Tatlı, öğretmenlerinin herkesle çok iyi anlaştığını, elinden geldiği kadar herkesi dersten geçirmek için çabaladığını ve onu çok sevdiklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Kübra Bayraktar, olayın kendi sınıfında olduğunu, saldırgan öğrencinin bir anda içeri girip bıçağını çıkardığını anlatarak, yaşadıkları şoku atlatamadıklarını ifade etti.

Mezun öğrencilerden Semih Eren, çok üzgün olduğunu belirterek, öğretmeninin tüm öğrencilere yardım etmeye çalışan iyi ve yardımsever biri olduğunu kaydetti.

Törene katılan bazı öğretmen ve öğrencilerin yakalarına Çelik'in fotoğrafını taktıkları görüldü. Çelik için bazı öğretmen arkadaşları da Kur'an-ı Kerim okudu.

Tören alanındaki öğretmenler, "Şiddete Dur De!" sloganıyla olaya tepkilerini gösterdi.

İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, yaptığı tezkiye konuşmasının ardından helallik istediği ve dua ettiği Çelik'in cenaze namazını kıldırdı.

Çelik'in cenazesi, teşrik tekbirleri, dua ve alkışlarla yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği Konya'ya uğurlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber