KDK'dan Marmaray'a alınan elektrikli scooter için tavsiye kararı

İstanbul'da yaşayan bir kişi, elektrikli scooterların, Asya ve Avrupa kıtalarını denizin altından demir yoluyla birbirine bağlayan Marmaray'a alınmasını KDK'ya taşıdı.

Katlanmamış sivri uçlu ve ağır elektrikli scooterların, yaşlı, hamile ve çocuklar dahil tüm yolcuların hareket alanını kısıtladığını belirten vatandaş, ani frenlerde scooterların yaralanmalara neden olabileceğini ifade etti.

Kullanıcıların scooterlarını istasyonlarda ve peronlarda sürdüğüne sık sık şahit olduğunu kaydeden vatandaş, Marmaray'a katlanmamış ve büyük boy elektrikli scooterların alınmamasını istedi.

Mevcut düzenlemelerin ihtiyacı karşılamada yetersiz olduğunu değerlendiren KDK, elektrikli scooter taşıma kurallarının açık ve bağlayıcı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği kanaatine vardı.

KDK, bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne "katlama zorunluluğu", "ölçü standardı", "yoğun saat kısıtlaması", "denetimlerin artırılması" ve "yaptırımların netleştirilmesi" yönünde tavsiyede bulundu.