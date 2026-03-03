Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileriyle ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki duruma dair açıklamalarda bulundu. Bakan, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle 28 Şubat'tan itibaren boğazdan gemi geçişlerinin durduğunu, Basra Körfezi'nde yüzlerce geminin beklediğini ve bazı ticari gemilerde hasar tespit edildiğini belirtti. Bölgenin halihazırda yüksek risk taşıdığına dikkat çekti.

"Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz"

Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, bölgede seyir halinde bulunan Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod kapsamında Güvenlik Seviyesi'nin 3'e yükseltildiğini ve bu seviyenin halen geçerli olduğunu ifade eden Uraloğlu, gemilere seyir duyurularını yakından takip etmeleri ve ihtiyaç halinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile ivedilikle temasa geçmeleri yönünde bilgilendirme yapıldığını kaydetti.

Bölgede Türk bayraklı gemi bulunmadığını ancak sahibi Türk olan 16 geminin yakından izlendiğini aktaran Uraloğlu, yaşanan gelişmelerin uluslararası deniz kurallarının temel ilkelerinden biri olan seyrüsefer serbestisinin korunmasının hayati önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, denizcilerin güvenliği ve ticaret filosunun korunması için gerekli tüm diplomatik ve idari tedbirlerin kararlılıkla alınmaya devam edeceğini belirtti.

Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Hürmüz Boğazı'ndaki ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz.

Bilindiği üzere Ortadoğu'da yaşanan savaş nedeniyle 28 Şubat'tan itibaren Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri durduruldu. Şu anda Basra Körfezi'nde yüzlerce gemi bekliyor, bazı ticari gemilerde ise hasar bilgileri mevcut.

Bölge halihazırda yüksek risk taşıyor. Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda bölgede seyir halinde bulunan Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod kapsamında Güvenlik Seviyesi 3'e çıkarmıştık, bu seviye halen geçerli.

Gemilerimize seyir duyurularını yakından takip etmelerini ve ihtiyaç halinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz ile ivedilikle temas kurmalarını bildirdik. Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz.

Tüm bu gelişmeler, uluslararası deniz kurallarının temel ilkelerinden olan seyrüsefer serbestisinin korunmasının hayati önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Denizcilerimizin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için gerekli tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz."