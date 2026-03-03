Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye-Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni"ne katıldı.

İstanbul Çekmeköy'de dün bir lisede uğradığı menfur saldırıda vefat eden öğretmen Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merhum öğretmenimizin ailesine ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakarlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum. Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Bırakın şiddeti, Hazreti Ali Efendimizin 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum.' buyurduğu öğretmene, hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızda ve kültürümüzde kabul edilemez bir davranıştır. Başsavcılığımız adli, Bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır. Aynı saldırıda yaralanan öğretmenimize ve öğrencimize de yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabb'im Fatma Nur öğretmenimizin mekanını inşallah cennet eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlamlı merasimi tertiplemek suretiyle bir araya gelmelerine vesile olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teşekkür etti.

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında birazdan kuralarını çekecekleri 31 bin 73 konutun Ankara ve ülke için hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Erdoğan, "Deprem bölgemizde bu sene içinde, Ankara'mız dahil diğer şehirlerimizdeyse önümüzdeki yılın mart ayından itibaren tamamlayıp teslim edeceğimiz bu hanelerde hak sahibi kardeşlerimizi şimdiden sağlıkla, huzurla, ağız tadıyla oturmaları için Rabb'imden niyaz ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlamlı töreni aynı zamanda 11 ayın sultanı ramazanın manevi lezzetini milletçe tattıkları bir dönemde gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bölgesel gelişmeler

Gazze'de, Batı Şeria'da ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında yaşayanların ramazanı yine mahzun bir şekilde karşıladığını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"İsrail hükümeti, insani yardım girişlerini kasten engelleyerek ekim ayındaki mutabakatı açıkça ihlal ediyor. Ateşkese rağmen son 5 ayda 620'nin üzerinde Gazzeli kardeşimiz İsrail saldırılarında şehit oldu. Somali'de, Sudan'da, Arakan'da ve daha pek çok yerde mazlumlar şehri ramazanı ne yazık ki buruk bir kalple geçiriyor. Bunların üzerine bölgemizdeki gerilim dalgası maalesef günden güne yayılma eğilimi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Afganistan ile Pakistan arasında patlak veren çatışmalara, siyonist lobinin tahrikleriyle İran'a karşı düzenlenen hava harekatı eklendi. Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik füze ve kamikaze dron saldırıları ise istikrarsızlık ortamını daha da derinleştirdi. Maalesef bu mübarek günlerde bölgemizin farklı noktalarındaki topraklar kan ve gözyaşıyla ıslanmaya devam ediyor. Coğrafyamızın dört bir ucunda bu hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Barış odaklı diplomasi"

Türkiye'yi ve Türk milletini bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında, diyalog ve müzakere yoluyla, adil ve hakkaniyetli bir biçimde çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, ateş daha fazla yayılmadan, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden bir an önce kurtulması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Sizlerden, dayanışma mevsimi olan ramazan-ı şerifte gönül ve kültür coğrafyamızdaki kardeşlerimizi unutmamanızı bilhassa istirham ediyorum. Hem edeceğiniz dualarla hem de yapacağınız yardımlarla mazlum ve mağdurların yanında olacağınıza yürekten inanıyorum."

Millete hizmet yoluna erdemliler hareketi olarak çıkmış bir kadro olduklarını ifade eden Erdoğan, bu milletin hizmetkarı olmayı, milletin emanetine sahip çıkmayı kendileri için şeref ve haysiyet meselesi olarak gördüklerini belirtti.

"Bugüne kadar ne yaptıysak Cenabıallah'ın yardımı, aziz milletimizin de desteğiyle yaptık. Önümüze konulan tüm engelleri aziz milletimizin basiretiyle, ferasetiyle, dirayetiyle aştık." diyen Erdoğan, Şeyh Edebali'nin o hikmet dolu öğüdünü, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibini kendilerine her alanda rehber edindiklerini söyledi.

Büyük millet olmanın ne demek olduğunu, aynı maziyi paylaşmanın, aynı vatanda yaşamanın, aynı ufka bakmanın ne manaya geldiğini kalplere ve zihinlere titizlikle nakşettiklerini dile getiren Erdoğan, merhum Nurettin Topçu'nun, "Bin yıllık tarihi içerisinde üç kıtada yüzlerce şehir yapan, medeniyet merkezleri açan, Anadolu'nun benzi soluk çocukları" olarak tarif ettiği bu milletin yüzünü güldürmek, geleceğini inşa etmek için geceyi gündüze kattıklarını kaydetti.

Özellikle altyapı ve şehircilik noktasında gerek bakanlıklarla gerekse belediyelerle üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şehirleri yalnızca binalardan, meydanlardan, cadde ve sokaklardan ibaret görmediklerini belirtti.

"Şehirleri medeniyetimizin şiirleri olarak gördük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirleri yaşayan, nefes alan, hafızası olan, geçmişle gelecek arasında köprü kuran canlı birer varlık olarak, insanıyla, kültürüyle, tarihiyle, tabiatıyla, mimari yapılarıyla birer sanat eseri olarak gördüklerini ifade etti.

Erdoğan, "Şehirleri medeniyetimizin şiirleri olarak gördük. İşte bu anlayışla hamdolsun sayısız eseri, yatırımı, proje hizmeti şehirlerimize ve milletimize kazandırmanın kıvancını yaşadık. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde hayatını sürdürebilmesi, barınma ihtiyacını olabilecek en düşük maliyetlerle gidermesi noktasında farklı projeleri devreye alıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, kentsel dönüşüm seferberliğini 2012'de İstanbul Başakşehir'de başlattıklarını hatırlatarak, aradan geçen 14 yılda milyonlarca vatandaşın ev ve iş yerlerini dönüştürdüklerini, dar gelirli vatandaşları yeni yuvalarıyla buluşturduklarını söyledi.

Şehirleri parklarıyla, millet bahçeleriyle, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, gençlik merkezleri ve sosyal yaşam alanlarıyla donattıklarını ve güzelleştirdiklerini aktaran Erdoğan, altyapısı hazır olan arsaları vatandaşların kullanımına tahsis ettiklerini kaydetti.

TOKİ'nin bu süreçte fevkalade bir performans ortaya koyduğunu ve böylelikle 1 milyon 740 bin sosyal konutu milletin hizmetine sunduklarını belirten Erdoğan, alt gelir grubundaki 5 milyonu aşkın vatandaşın depreme dayanıklı ve emniyetli yaşam alanlarında ikamet etmesini sağladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehircilikte en büyük başarı hikayesini deprem bölgemizde yazdık. Milletimize verdiğimiz sözü tutarak 3 yıl içinde tam 455 bin 327 bağımsız bölümü tamamladık. 455 bin konutun altyapı masraflarının tamamını devlet olarak biz üstlendik ve kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yaptık. Ayrıca depremzedelerimiz için çok rahat ve oldukça avantajlı bir ödeme planı oluşturduk. Buna göre yeni evlerine yerleşecek vatandaşlarımız ilk iki yıl boyunca hiç ödeme yapmayacak. Devamında ise 18 yıla yayılan sabit ve çok düşük bedelli taksitlerle zorlanmadan ödemesini gerçekleştirecek. Peşin ödemek isteyen vatandaşlarımız da Meclisimizde yapacağımız düzenlemeyle neredeyse dörtte biri fiyatına ev sahibi olacak. Kredi kullanmayı planlayan kardeşlerimize ise kamu bankalarımız gerekli kolaylıkları sağlayacak. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum."

"Devletine güvenen, milletine inanan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum"

Ev Sahibi Türkiye Projesi'nde hak sahiplerinin ödeme miktarları ve takviminden çok memnun olduğunu, hak sahiplerinin kendileri için hayır dualar ettiğini bildiklerini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizleri milletimize mahcup etmeyen Cenabıallah'a hamdolsun. Tabii burada şunu da ayrıca ifade etmek isterim. Asrın felaketini yaşadığımız günlerde devlet ve millet olarak yeniden ayağa kalkmaya çalışırken ana muhalefet partisi başta olmak üzere bulanık suda balık avına çıkıp, selden kütük kapma yarışına girenlere, depremzedelerimizin acısını ahlaksızca istismar etmeye girişenlere, meydanlarda içi boş vaatlerde halkımızı kandırmaya çalışıp bedava ev, bedava iş yeri, bedava traktör sözleri verenlere, iktidarımızın ve ittifakımızın enkaz altında kalması için kendilerini seferber edenlere, ezcümle deprem turistlerinin tamamına böylece en güzel cevabı vermiş olduk. Bu vesileyle devletine güvenen, milletine inanan o imtihan günlerinde ümit ve metanetini koruyarak bizlere destek olan tüm kardeşlerime bir kez daha canıgönülden teşekkür ediyorum. 6 Şubat'ta ebediyete uğurladığımız kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Rabb'im bizleri bir daha böyle büyük acılarla, afetlerle sınamasın diye dua ediyorum."

"Değerlerimizi ve kültürümüzü tüm renkleriyle yaşatacak mahalleler"

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Ev Sahibi Türkiye Projesiyle 81 ilde 500 bin konut inşa edeceklerinin müjdesini millete verdiklerini anımsatan Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'ne milletin büyük bir teveccüh gösterdiğini ve projeye 8 milyon 800 bin kişinin başvurduğuna dikkati çekti.

Ev Sahibi Türkiye kampanyasına gösterilen yoğun ilginin aynı zamanda hükümetlerine olan güvenin de bir göstergesi olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şehirlerimizin çoğunda kuralarımızı çektik. Hak sahiplerimizi belirledik. Bugün de sizlerle birlikte Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan'da toplam 21 bin 780, Sincan Temelli'de 4 bin, Polatlı'da 1500, Beypazarı'nda 750, Çubuk ve Elmadağ'da toplam 1000, Kahramankazan'da 300, Nallıhan'da 200, Çayırhan'da 100, Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'de toplam 400, Güdül'de 142, Bala'da 110, Evren'de 41, Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam'da ise toplam 750 olmak üzere Ankara genelindeki 31 bin 73 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Yeni evlerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şunu da ayrıca hatırlatmak istiyorum. 500 Bin Sosyal Konut Projemizde sadece bina yapmıyoruz. Değerlerimizi ve kültürümüzü tüm renkleriyle yaşatacak mahalleler de inşa ediyoruz. İçinde çocuklarımızın neşeyle oynayacağı, gençlerimizin spor yapacağı, yaşlılarımızın sağlık hizmeti alacağı ve vatandaşlarımızın misafirlerini ağırlayacağı mahalle konaklarımızı da şehirlerimize kazandırıyoruz. Bunlar da ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

Yapıların inşasında emeği olan tüm kurum ve çalışanlara teşekkür eden Erdoğan, 31 bin 73 konutun Ankara'ya hayırlı olması dileğinde bulundu.

Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan duanın ardından beraberindekilerle butona basarak kura çekimini gerçekleştirdi.

Erdoğan, şehit ve gazi ailelerinin hepsinin kontenjanlarının olduğunu söyledi.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile AK Parti genel başkan yardımcıları ve Ankara milletvekilleri katıldı.