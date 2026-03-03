Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Fidan: İran'daki vatandaşlarımızın taleplerini yakından takip ediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Fidan, merkezde dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarına kesintisiz hizmet verildiğini vurguladı. İran'daki gelişmelerin ardından bölgedeki Türk vatandaşlarından yoğun talep geldiğini belirten Bakan Fidan, çağrıların titizlikle yönetildiğini ve gerekli adımların anında atıldığını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2026 16:12, Son Güncelleme : 03 Mart 2026 16:14
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Bakan Fidan, Ankara'nın Kızılay semtinde yer alan Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne yaptığı ziyarette, incelemelerde bulundu ve faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrılardan birkaçını dinleyen Fidan, ziyaret sırasında AA'ya yaptığı açıklamada, merkezde dünyanın dört bir tarafındaki Türk vatandaşlarının taleplerine ve sorularına yanıt verildiğini söyledi.

Fidan, "Şu anda Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde bulunmaktayız. Burada 7/24 arkadaşlarımız faaliyet göstermekte. Dünyanın dört bir tarafında bulunan vatandaşlarımızın taleplerine, sorularına cevap verilmekte. Özellikle hem alandaki misyonlardaki arkadaşlarımız hem de merkezdeki arkadaşlarımız bir yazılım marifetiyle bu çağrıları yönetmekte ve cevap vermekte." ifadelerini kullandı.

Merkezde yoğun bir faaliyet olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Birçok dilde arkadaşlarımız çağrılara cevap vermekte. Birçok talep oluyor, özellikle son günlerde İran savaşı yüzünden, mücavir bölgede bulunan vatandaşlarımızdan gelen çok sayıda soru ve talep var. Bunlar, burada alınıyor, yönlendirmeler yapılıyor, daha ileri atılması gereken adımlar varsa üst makamlara iletiliyor, hemen duruma vaziyet ediliyor."

Yurt Dışında Yaşayan Türkler ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 7/24 bu hizmetleri yerine getirmek için çalıştığını söyleyen Fidan, "Ben de burada, huzurlarınızda arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum." dedi.

