Motorine yüzde 10 zam! Litre fiyatı 70 liraya dayanıyor
Brent petrolün 78 dolara yükselmesiyle akaryakıtta zam dalgası başladı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 6,69 TL zam yapılması bekleniyor. Yüzde 10,5'lik artışla birlikte motorin fiyatları İstanbul'da 67 lirayı geçerken, Doğu Anadolu'daki bazı illerde 70 lira sınırına ulaşacak.
Bunun neticesi olarak da akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,69 lira zam yapıldı. Yaklaşık yüzde 10,5 oranında yapılan zamla birlikte bazı şehirlerde motorin 70 liraya yaklaştı.
MOTORİN NE KADAR OLACAK?
Motorin İstanbul'da 67,09 liraya, Ankara'da 68,19 liraya, İzmir'de 68,46 liraya, Şırnak, Bitlis, Bingöl gibi doğu illerinde 70 liradan satılması bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin litre fiyatına 5 buçuk lira ile 7 lira arasında zam bekleniyordu. Benzin grubunda 3 Mart 2026 tarihi içih artış beklenmiyor.
BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?
İstanbul'da benzin 58,34 lira, Ankara'da 59,28 lira, İzmir'de ise 59,56 liradan satılıyor. Motorin İstanbul'da 60,39 lira, Ankara'da 61,49 lira, İzmir'de ise 61,76 liradan satışa sunuluyor