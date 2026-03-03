Motorine yüzde 10 zam! Litre fiyatı 70 liraya dayanıyor

Çatışmalar öncesi brent petrol 70 dolar seviyesinde seyrediyordu. Çatışmalarla birlikte brent petrol fiyatı 78 dolar seviyelerine yükseldi. Petrol fiyatlarında yaşanan bu artışın pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Bunun neticesi olarak da akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,69 lira zam yapıldı. Yaklaşık yüzde 10,5 oranında yapılan zamla birlikte bazı şehirlerde motorin 70 liraya yaklaştı.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorin İstanbul'da 67,09 liraya, Ankara'da 68,19 liraya, İzmir'de 68,46 liraya, Şırnak, Bitlis, Bingöl gibi doğu illerinde 70 liradan satılması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin litre fiyatına 5 buçuk lira ile 7 lira arasında zam bekleniyordu. Benzin grubunda 3 Mart 2026 tarihi içih artış beklenmiyor.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin 58,34 lira, Ankara'da 59,28 lira, İzmir'de ise 59,56 liradan satılıyor. Motorin İstanbul'da 60,39 lira, Ankara'da 61,49 lira, İzmir'de ise 61,76 liradan satışa sunuluyor