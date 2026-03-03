Memur-Sen: Enflasyon arttı, seyyanen zam çağrısı geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verilerine göre, tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 2,96 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 seviyesine ulaştı. Yılın ilk iki ayında oluşan tablo, kamu görevlilerinin maaş artışlarına ilişkin Hakem Kurulu Kararı'nın yetersiz kaldığı yönündeki eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, özellikle gıda fiyatlarında yaşanan artışların Ramazan ayında vatandaşın sofrasına ek yük getirdiği vurgulandı. Türkiye'nin üretim kapasitesine rağmen gıda enflasyonunda yüksek seviyelerde seyretmesinin dikkat çekici olduğu ifade edildi.

Açıklamada, market ve pazardaki fiyat artışlarından en fazla sabit gelirli kesimin etkilendiği belirtilerek, kamu görevlileri ile emeklilerin zorunlu harcamalarına yönelik acil tedbir alınması gerektiği kaydedildi. Gıda ve kira giderlerindeki yükselişin maaşlar üzerindeki baskıyı artırdığına işaret edildi.

Bayram ikramiyesi talebi

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kamu çalışanlarına ikramiye verilmesi talebi de gündeme taşındı. Memur-Sen, kamuda bayram ikramiyesi almayan tek kesimin kamu görevlileri olduğunu belirterek, bu uygulamanın sona erdirilmesi gerektiğini savundu. Toplu sözleşme sürecinde bu talebin ısrarla dile getirildiği hatırlatıldı.

Enflasyon tahmini yukarı yönlü revize edildi

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi. Memur-Sen, enflasyon beklentisinin revize edilmesinin tek başına çözüm olmayacağını, doğru veri ve gerçekçi tahminlerin hem piyasa güveni hem de ücret artışlarının sağlıklı belirlenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Hakem Kurulu kararının doğurduğu mağduriyetlerin büyümeden giderilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğinin son bulması çağrısı yapıldı. Artan maliyetler ve eriyen maaşlar karşısında kayıpları telafi edecek seyyanen zam düzenlemesinin gecikmeden hayata geçirilmesi istendi.

Ayrıca bölgede yaşanan gelişmelerin petrol, enerji, döviz kuru ve altın fiyatları üzerinden enflasyonist baskıyı artırabileceğine dikkat çekilerek, üretim ve taşıma maliyetlerindeki artışların önümüzdeki süreçte fiyatlara yansıyabileceği uyarısında bulunuldu. Kamu görevlilerinin alım gücünü koruyacak tedbirlerin şimdiden alınması gerektiği vurgulandı.