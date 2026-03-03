Motorin zammı iptal edildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakan yardımcılıklarının ardından iletişim ekibini de şekillendirdi. Bakanlığın tüm iletişim stratejisini yönetmek üzere tecrübeli gazeteci Hasan Öymez getirildi. TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevinden İçişleri Bakanlığı'na geçen Hasan Öymez; Emniyet, Jandarma, AFAD ve Göç İdaresi gibi tüm kritik birimlerin iletişim politikalarından sorumlu olacak.

İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu

İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen Mustafa Çiftçi'nin A Takımı şekillenmeye başladı. Göreve gelir gelmez 3 Bakan Yardımcısını değiştiren Bakan Çiftçi, yakın çalışma ekibine önemli bir atama yaptı.

Bakan Yardımcılıklarına Kübra Güran Yiğitbaşı, Ali Çelik ve Mehmet Cangir'i atayan Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığının iletişim stratejisini yönetmek üzere tecrübeli gazeteci Hasan Öymez'i kritik göreve getirdi.

Hasan Öymez'in, Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, AFAD gibi İçişleri Bakanlığı bünyesindeki tüm kuruluşların iletişim politikalarını yöneteceği öğrenildi.

Bakanlık Basın Müşavirliği ve bağlı kurumların basın müşavirlikleri Hasan Öymez'in sorumluluğunda olacak.

Yaklaşık 30 yıldır gazetecilik yapan Hasan Öymez, TRT'de genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

