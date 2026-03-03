Motorin zammı iptal edildi
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin uluslararası petrol piyasalarında yarattığı dalgalanmalar, Türkiye'de akaryakıt fiyatları üzerinde de bir süredir baskı oluşturuyordu. Bu kapsamda motorin grubuna yansıtılması planlanan 6,69 TL'lik yüksek tutarlı zammın, sektör kaynaklarından gelen güncel bilgilere göre iptal edildiği duyuruldu.
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle motorine 6,69 TL'lik zam yapılması planlanıyordu.
Ekonomim'de yer alan habere göre; motorine bu gece yapılması beklenen 6,69 TL'lik zam uygulanmayacak.
Sektör kaynakları zammın sadece gaz yağı ürünlerine yansıtılacağını belirtti.
Motorin grubunda fiyat değişikliği olmayacağı duyuruldu.