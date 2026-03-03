İstanbul'da iftar saatinde feci kaza: 1 ölü

Kaza, iftar saatinde Arnavutköy Hacımaşlı Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.N. (28) yönetimindeki 38 KH 077 plakalı kamyonet, Hacımaşlı istikametine ilerlediği sırada karşı yönden gelen İsa Taşkan (39) idaresindeki 34 TU 7079 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, sürücü İsa Taşkan (39), eşi Hanife Taşkın ve çocuğu A.D.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İsa Taşkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan eşi Hanife Taşkan ve çocuğu ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kamyonet sürücüsü F.N.'yi yapılan sağlık kontrolünün ardından gözaltına aldı.

"Bu yol çok tehlikeli hale geldi"

Mahalle sakinlerinden Gürol Özkan, "Burası köyümüzden Arnavutköy'e giden orman yolu. Bir köylümüz trafik kazasında yaşamını yitirdi. Hacımaşlı Mahallesi'nde yapılan toplu konut inşaatları başladıktan sonra bu yolu sıklıkla kullanmaya başlayan kamyonlar burayı çok tehlikeli hale getirdi. Biz sürekli bu tarz olaylarla karşılaşıyoruz. Buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Bugün de bir akrabamız, aynı zamanda köylümüz yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.