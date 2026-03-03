İsrail'de gözaltına alınan Cnn Türk ekibi serbest bırakıldı

İsrail'den canlı yayın yapan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ile Kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv'de güvenlik birimleri tarafından engellenerek gözaltına alındı ve telefonlarına el konuldu. İsrail'in bu usulsüz müdahalesine peş peşe tepkiler gelirken, Halil Kahraman izin alarak gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde durumları hakkında bilgi verdi. Sağlıklarının iyi olduğunu, telefonlarına el konulduğunu ve gözaltında tutulduklarını ifade etti.

İran'ın Tel Aviv'e yönelik füze saldırılarının ardından kentteki gerilim sürerken, CNN TÜRK'ün canlı yayınına İsrail güvenlik birimleri müdahale etti.

Muhabir Emrah Çakmak ile Kameraman Halil Kahraman, saldırı anında yaşananları ve sivillerin sığınaklara yöneldiği süreci izleyicilere aktarıyordu. İran'ın füze saldırısının hemen sonrasında, halkın sığınaklardan çıkış anlarının ekrana yansıtıldığı sırada yayına müdahale edildi.

İSRAİL POLİSİNDEN GÖZALTI AÇIKLAMASI

Saatler sonra İsrail polisinden açıklama geldi. Sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İki kişi sorgulanmak üzere başka bir yere götürüldü." denildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak ile Kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv'de saatler süren gözaltı ve sorgu işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çakmak, yaşanan süreci ayrıntılarıyla anlattı.

Çakmak, öğle saatlerinde başlayan gözaltı sürecinin uzun saatler sürdüğünü belirterek, "Halil ve ben, dakikalar önce serbest kaldık" dedi. Birkaç gündür İsrail'de haber takibi yaptıklarını hatırlatan Çakmak, daha önce de bölgede görev yaptıklarını ifade etti.