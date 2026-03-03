İran'da yeni lider arayışı: Seçim süreci gıyaben yürütülüyor
İran Uzmanlar Meclisi, güvenlik gerekçesiyle gıyaben toplanarak yeni ülke liderini belirleme sürecini resmen başlattı. Yeni liderin çok kısa sürede açıklanması bekleniyor; Uzmanlar Meclisi oylamayı özel bir güvenlik yöntemiyle yürütüyor.
İran'da Uzmanlar Meclisi'nin yeni ülke liderini seçmek için toplandığı, toplantının üyelerin güvenliği nedeniyle gıyaben yapıldığı ve seçimlerin kısa süre sonra tamamlanarak yeni liderin açıklanacağı bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Uzmanlar Meclisi, güvenlik endişeleri ve temsilcilerin can güvenliğini korumak amacıyla toplantılarını gıyaben ve farklı bir oylama yöntemiyle gerçekleştiriyor.
Görüşmelerin süratle yürütüldüğü ve bazı üyelerin gelecekteki liderin "çok hızlı bir şekilde" seçileceğini bildirdiği belirtildi.
Haberde, seçimlerin kısa süre sonra tamamlanarak yeni liderin açıklanacağı kaydedildi.