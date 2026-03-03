RTÜK araştırdı: Gençlerin %82'sinin ailesinden gizli hesabı var!

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplandı.

RTÜK Başkanı Daniş, komisyonda yaptığı RTÜK'ün çocuklarla ilgili faaliyetlerine ilişkin sunumunda, medya okur yazarlığı çalışmalarının, çocukların ve gençlerin izlediği içerikleri eleştirel bakış açısıyla değerlendirdiğini belirtti.

Organize suç yapılarının toplum üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini ifade eden Daniş, görsel medyada suç karakterlerinin rol model olarak gösterilmesine ilişkin risklerin farkında olduklarını dile getirdi.

Mehmet Daniş, "Çocukların güvenli bir medya ortamında büyümesi kamu kurumlarının, yayıncıların, ailelerin ve toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğudur. RTÜK olarak bu sorumluluğun bilinciyle, hem düzenleyici hem de rehberlik edici rolümüzü kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. RTÜK olarak işbirliği yapmaya, üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Televizyon yayınlarında şiddeti ölçmek için çalışma başlattık"

RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler de sunumunda, çocukları korumanın kurullarının bir numaralı görevi olduğuna işaret etti.

"Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması" yaptıklarını anlatan Güler, bu araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Araştırma kapsamında 26 ilde 15-21 yaş arası 7 bin 511 gençle görüştüklerini bildiren Güler, gençlerin sosyal medya kullanımının günde yaklaşık 3,5 saat olduğunu kaydetti.

Güler, gençlerin yaklaşık yüzde 90'ının sosyal medyayı bir kez kullandığını dile getirdiğini aktararak, "Ailelerin bilmediği hesabı olan gençlerin oranı yüzde 82. Kendi hesapları var, bir de ailelerin bilmediği hesapları var. Ailelerin buradaki kontrol mekanizmalarının kendi bildikleri hesapları üzerinden ilerlediği, bilinmeyen hesaplar üzerinden de gençlerin sosyal medyayı kullandıkları görülmektedir." şeklinde konuştu.

Araştırma kapsamında "Sosyal medyanın olumsuzluğu nedir?" sorusuna gençlerin büyük bölümünün "Hayattan uzaklaştırıyor" yanıtını verdiğini anlatan Güler, gençlerin yüzde 88'inin sosyal medyada yaş sınırı olmasını istediğini belirtti.

Milletvekillerinin soruları üzerine Güler, tüm yayıncılarla görüştüklerini, geçen ay haber programlarının editörleriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Güler, "Haberlerde etik kuralları ortaya koymak istiyoruz. Bütün habercilerin bir araya geldiği, ortak aklın işlediği bir etik rehberi ortaya çıkaracağız. Haberin magazinselleştirilmesinden ziyade haberin doğru şekilde aktarılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zekayla platformların denetimini sağlayacaklarını kaydeden Güler, bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Akıllı işaretlere uyum sağlandığını dile getiren Güler, akıllı işaretlerin güncelleneceğini açıkladı.

Deniz Güler, çocuklarla ilgili taciz, istismar ve LGBT konularında hassas olduklarını vurguladı.

Yayın yasağı konusunda da soruları yanıtlayan Güler, "Ahmet Minguzzi konusunda maalesef yayın yasağı gelmedi. 'RTÜK yayın yasağı getiriyor' diye biliniyor, sulh ceza hakimliği yayın yasağı getiriyor. Mahkeme yayın yasağı getirmediyse yayıncı bunu veriyor. 'Yayın yasağı çıkmaz' dediğimiz konularda yayın yasağı geliyor, bazı olaylarda gelmiyor. Öldürülen öğretmenimize yönelik bugün yayın yasağı geldi. Televizyon yayınlarında şiddeti ölçmek amacıyla çalışma başlattık." diye konuştu.

- "Kapsamlı strateji belgesi hazırlanmıştır"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, güvenli ve bilinçli internet kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti.

İnternetin güvenli ve bilinçli kullanımının kritik konular arasında yer aldığını vurgulayan Gün, Güvenli İnternet Merkezi'nin koruyucu ve önleyici faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Gün, İnternet Bilgi İhbar Merkezi'nin çocukların cinsel istismarı konusunda etkin rol üstlendiğini kaydetti. Bu Merkez'in bilgileri titizlikle incelediğini dile getiren Gün, Merkez'de 3 milyondan fazla ihbar aldıklarını belirtti.

Abdulkerim Gün, 2011'den itibaren yürütülen "Güvenli İnternet" uygulaması sayesinde ailelerin çocuklarını internetin zararlı içeriklerinden koruduğunu söyledi.

Toplumun güvenli internet kullanımına önem verdiğinin altını çizen Gün, şunları kaydetti:

"Siber zorbalık, dijital şiddet ve dijital mahremiyet konularında hazırlanan rehberler farkındalığı artırmak, internet kullanıcılarını bilinçlendirmek amacıyla önemli bir kaynak niteliğindedir. Kurumumuz, çocuklarımızın interneti bilinçli, güvenli ve sorumlu şekilde kullanabilmeleri, çevrimiçi dünyanın eğitim, sosyal ve ekonomik fırsatlarından yararlanırken risklerden korunabilmeleri amacıyla kapsamlı strateji belgesi hazırlanmıştır. Çocukların Korunmasına Yönelik Çevrimiçi Güvenlik Stratejisi güncel gelişmeler doğrultusunda revize edilmekte. 2025-2028 dönemini kapsayacak şekilde yayınlanacaktır. Tüm çalışmalarımız strateji belgesindeki amaç ve hedefler doğrultusunda planlanmakta ve hayata geçirilmektedir."