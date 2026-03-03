Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Motorin zammı iptal edildi
Motorin zammı iptal edildi
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, boşanma aşamasındaki eşini gizli kamerayla kaydeden kişiye verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı. Boşanma davasında delil olarak kullanılan gizli kamera görüntüleri, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında değerlendirildi. Yargıtay, görüntüleri sadece davada kullanmayıp ifşa eden sanığa verilen hapis cezasını hukuka uygun bularak kesinleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2026 23:44, Son Güncelleme : 03 Mart 2026 23:53
Yazdır
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, boşanma aşamasındaki eşini, eve yerleştirdiği gizli kamerayla kayda alan, elde ettiği görüntüleri boşanma davasına delil olarak sunan kişiye "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, eşiyle arasında boşanma davası devam eden bir kişi, eve gizli kamera yerleştirdi. Eşinin eve kimle gelip gittiği, ne yaptığını kayda alan kişi, görüntüler karşılığı eşinden para istedi. Ayrıca, devam eden boşanma davasına da görüntüleri delil olarak sundu.

Durumu fark eden eşin şikayeti üzerine gizli kamera yerleştiren eş hakkında "şantaj" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından kamu davası açıldı. Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın "şantaj" suçundan mahkumiyetine karar verdi ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan ise sanığın beraatına karar verdi.

İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin, "elde ettiği görüntüleri sırf boşanma davasına delil olarak sunmaktan ibaret olmadığı", ele geçirdiği görüntüleri ifşa ettiğini belirterek, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen beraatı kaldırdı. Daire, sanığın bu suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Sanık ve savcılık kararı temyiz etti

Mahkumiyet hükmü üzerine sanık, suç işleme kastıyla hareket etmediğini, savcılık da "görüntülerin devam eden boşanma davasına delil olarak sunulmak üzere elde edildiği" gerekçesiyle karara itiraz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığa "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen mahkumiyeti hukuka uygun bularak onadı.

Ceza Dairesinin kararında, istinaf kararının kanuna uygun olduğu, ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı bildirildi.

Aynı kararda, "Eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşılmakla, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesinin kararında hukuka aykırılık görülmediğinden temyiz istemlerinin reddi ile hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber